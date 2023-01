Australian Open: Nadal langs taaie Draper, Tsitsipas en Swiatek door

In de eerste drie sets wist de 21-jarige Draper knap mee te komen met Nadal, maar in de laatste set was het gedaan met zijn verzet. De nummer 38 van de wereld kon het niet meer belopen en staakte de strijd zo nu en dan tijdens de slagenwisseling.

Na 3 uur en 41 minuten zat de slijtageslag in de Australische hitte er op. Nadal maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af na een afzwaaier van de Brit, kort nadat Draper met risicovol tennis zowaar nog twee breakpoints had afgedwongen in de laatste game.

Voor Nadal was het pas zijn eerste overwinning in 2023. De 22-voudig grandslamkampioen was het seizoen begonnen met twee nederlagen op de United Cup, een nieuw landentoernooi. Nadal is als eerste geplaatst in Melbourne na de afmelding van zijn landgenoot Carlos Alcaraz.

In de tweede ronde treft Nadal de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Stefanos Tsitsipas. Ⓒ AFP

Tsitsipas eenvoudig door

Stefanos Tsitsipas heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de tweede ronde. De 24-jarige Griek versloeg de Fransman Quentin Halys met 6-3 6-4 7-6 (6).

Tsitsipas, de nummer 4 van de wereld, zette de toon door meteen de eerste game op love te winnen. Hij verzilverde vervolgens in de vierde game zijn eerste breakpoint en verzekerde zich eenvoudig van de setwinst. In zijn laatste twee opslagbeurten wist Halys zelfs geen punt te pakken, 6-3.

Tsitsipas, die drie keer de halve finales bereikte in Australië, had ook in de tweede set genoeg aan een enkele break. Hij brak de Fransman om op 3-2 te komen en benutte op 5-4 zijn tweede setpoint (6-4).

De nummer 3 van de plaatsingslijst nam in de derde set een 2-0-voorsprong, voordat Halys zich herpakte. De mondiale nummer 61 brak Tsitsipas twee keer op rij, maar leverde bij een 2-4-stand opnieuw zijn eigen service in. De Griek poetste vervolgens op 5-6 drie setpoints van Halys weg om er een tiebreak uit te slepen. De Fransman kwam dankzij twee mini-breaks op 0-3, maar gaf zijn voorsprong snel weer weg. Tsitsipas verzekerde zich daarna van de zege door zijn tweede matchpoint te benutten.

Swiatek

Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, heeft zonder setverlies de tweede ronde bereikt. De Poolse moest in haar openingspartij tegen de Duitse Jule Niemeier wel terugkomen van een achterstand in de tweede set. Swiatek kon na 2 uur de winst vieren in de Rod Laver Arena: 6-4 7-5.

„Hoewel ik heel nerveus was, heb ik er erg van genoten om hier te spelen”, zei de 21-jarige Poolse tegen het Australische publiek. „Jullie zijn heel luid, daar houd ik van.” Swiatek werd vervolgens opnieuw toegejuicht. „Het is na die coronajaren fijn om hier in een vol huis te tennissen.”

De eerste set ging lange tijd gelijk op, maar in de tiende game wist Swiatek de sterke service van Niemeier te breken en daarmee de set binnen te halen. De aanvoerster van de wereldranglijst werd bij het begin van de tweede set direct zelf gebroken. De Duitse nam een voorsprong van 5-3, maar met twee breaks wist Swiatek de winst in twee sets naar zich toe te trekken. Ze voorkwam daarmee overwerk.

„Zo’n eerste partij op een grandslamtoernooi is altijd lastig. Ik ben blij dat ik hier doorheen ben gekomen”, aldus de Poolse, die het in de tweede ronde opneemt tegen Camila Osorio uit Colombia. Swiatek won vorig jaar acht toernooien op de WTA Tour, waaronder Roland Garros en de US Open.

Maria Sakkari Ⓒ EPA

Sakkari en Gauff verder

Maria Sakkari en Coco Gauff hebben in de openingsronde van de Australian Open een overwinning in twee sets geboekt. Beiden wonnen in de Rod Laver Arena met 6-1 6-4, van respectievelijk de Chinese Yuan Yue en Katerina Siniakova uit Tsjechië. Sakkari en Gauff gelden als outsiders voor de titel in Australië.

„Ik ben blij met mijn start en voelde me erg goed op de baan. Ik kan ook niets opnoemen wat ik niet leuk vind aan dit toernooi”, zei Sakkari na afloop. De 27-jarige Sakkari beleefde vorig jaar een teleurstellend seizoen op de grand slams. De Griekse, de nummer 6 van de wereld, kwam nergens voorbij de vierde ronde.

In de eerste partij in het hoofdstadion had Gauff vijf kwartier nodig om zich te ontdoen van de nummer 46 van de wereld. De Amerikaanse benutte pas haar zevende wedstrijdpunt tegen de mondiale nummer 1 in het dubbelspel. In de tweede set kwam de nummer 7 van de plaatsingslijst terug van een 4-2-achterstand.

Gauff neemt het in de tweede ronde op tegen de Britse Emma Raducanu, de winnares van de US Open in 2021. Raducanu, die de Duitse Tamara Korpatsch met 6-2 6-3 versloeg, is ongeplaatst in Melbourne.

Collins

Danielle Collins wist uitschakeling ternauwernood te voorkomen. De Amerikaanse knokte zich in drie sets langs de Russin Anna Kalinskaja: 7-5 5-7 6-4. De partij duurde 3 uur en 3 minuten. Collins reikte vorig jaar tot de finale in Melbourne en ze haalde in 2019 de laatste vier.