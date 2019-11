Directeur Klaver weg bij FC Groningen

„Iedereen weet dat wij op dat vlak een stevige uitdaging hebben”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde. „Over de manier waarop we die uitdaging willen aangaan, kwamen we niet op één lijn. De uiteindelijke conclusie is dat het voor beide partijen beter was dat onze wegen zich zouden scheiden.”

Klaver begon in 2008 als commercieel manager bij FC Groningen. Vier jaar later werd hij gepromoveerd tot directeur. Klaver trad daarmee toe tot het managementteam van de eredivisieclub. Gudde, dit jaar aangesteld als opvolger van Hans Nijland, neemt voorlopig de commerciële zaken onder zijn hoede. Hij deed op dat gebied al ervaring op bij zijn vorige club Excelsior. „Wij gaan kijken naar de invulling van de organisatie en verwachten op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven”, aldus Gudde.

Groningen maakte onlangs bekend afgelopen seizoen 600.000 euro verlies te hebben geleden. De huidige nummer 9 van de eredivisie heeft voor dit voetbaljaar een tekort van 2 miljoen euro op de begroting. De noorderlingen denken dat met transfers te kunnen compenseren. Groningen verkocht Ritsu Doan in augustus voor naar verluidt een maximaal bedrag van 10 miljoen euro aan PSV. Een deel daarvan gaat wel naar de oude club van de Japanner en enkele investeerders.