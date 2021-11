Kevin De Bruyne mist zeker twee duels Manchester City na coronabesmetting

De Bruyne was dinsdagavond in de laatste WK-interland van België tegen Wales nog goed voor de enige Belgische goal (1-1) en keerde daarna terug naar Engeland. Daar moet hij nu tien dagen in qaurantaine door een positieve coronatest. „Kevin testte twee dagen geleden positief op het coronavirus”, bevestigde trainer Pep Guardiola op de persconferentie van Manchester City voor de wedstrijd tegen Everton deze zondag. „Hij is positief, hij moet nu goed herstellen. Je gezondheid is belangrijker dan wat dan ook. Er gaan nog steeds mensen dood aan deze pandemie. Hij was gevaccineerd, dus gelukkig is hij goed beschermd. Hopelijk worden de symptomen snel minder en keert hij snel terug.”

Door de tien dagen quarantaine mist De Bruyne zeker het duel van komend weekend tegen Everton en de Champions League-clash tegen Paris Saint-Germain volgende woensdag. Als donderdag al als zijn eerste quarantainedag geldt, zou hij op zondag 28 november weer aanwezig kunnen zijn voor de wedstrijd tegen West Ham United. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat hij dan na tien dagen binnen zitten direct weer speelklaar is. De wedstrijd tegen Aston Villa op 1 december zou hij normaliter wel moeten halen.

Nog meer besmette Duivels?

Het is nu afwachten of er nog meer Rode Duivels besmet raakten met het coronavirus. De spelers deelden de afgelopen twee weken immers de kleedkamer en een groot deel vloog in de nacht van dinsdag op woensdag ook terug naar België samen met de sponsors en de media.

In België moeten zogenaamde hoogrisicocontacten die volledig gevaccineerd zijn in quarantaine tot ze via een test kunnen aantonen dat ze negatief zijn. Wie niet gevaccineerd is, moet wel in quarantaine tot na een tweede test op dag 7. Voor de spelers in de nationale selectie uit de Jupiler Pro League betekent het bij een hoogrisicocontact dus niet per se dat ze dit weekend niet in actie mogen komen.

Hetzelfde geldt voor de spelers uit de Premier League. Wie daar volledig gevaccineerd is en geen symptomen vertoont na een hoogrisicontact heeft zelfs geen negatieve test nodig. In Spanje - waar onder andere Eden Hazard en Thibaut Courtois spelen - is de regel hetzelfde, al raadt de overheid wel aan om je in dat geval alsnog te laten testen voor de zekerheid. In Duitsland moeten personen na een hoogrisicocontact contact opnemen met de plaatselijke gezondheidsdienst om verdere stappen te bespreken.

(Bron: Het Nieuwsblad)