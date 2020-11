Dortmund verslikt zich en ziet Bayern uitlopen

Dortmund zag de achterstand op koploper Bayern München (1-3 winst bij VfB Stuttgart) zo oplopen tot vier punten.

De Tunesische middenvelder Ellyes Skhiri opende al snel de score en tekende na een uur spelen ook voor de 0-2 namens 1.FC Köln. Dortmund kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van invaller Thorgan Hazard. Vlak voor tijd miste de Noorse topschutter Erling Haaland een grote kans op de gelijkmaker.

Bayern was in de 20e minuut op achterstand gekomen via Tanguy Coulibaly. Kingsley Coman bracht de stand in evenwicht en Robert Lewandowski zette de winnaar van de Champions League vlak voor rust op voorsprong met zijn twaalfde treffer van het seizoen. Het vermoeid ogende Bayern bleef in de slotfase met wat geluk overeind, waarna Douglas Costa de bevrijdende 1-3 aantekende.

RB Leipzig bleef wel in het spoor van Bayern. De ploeg van Justin Kluivert, die de hele wedstrijd op de bank bleef, versloeg Arminia Bielefeld met 2-1. Oud-PSV’er Angeliño en Christopher Nkunku maakten de doelpunten voor Leipzig, dat na negen wedstrijden twee punten achterstand heeft op Bayern München. Bij Bielefeld hadden Mike van der Hoorn en PSV-huurling Ritsu Doan een basisplaats.

Eintracht Frankfurt heeft ondanks een doelpunt van Bas Dost een knappe comeback tegen 1. FC Union Berlin niet kunnen bekronen met een overwinning: 3-3. Frankfurt keek in Berlijn na zes minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. Na twee treffers van André Silva tekende Dost in de 79e minuut voor de 2-3, maar Max Kruse trok de stand weer gelijk.

De 31-jarige Dost maakte zijn derde treffer van het seizoen. De Portugese spits Silva, die met Dost de voorhoede van Frankfurt vormt, voerde zijn totaal dit seizoen op naar zeven goals. Alleen Erling Haaland (tien) en Robert Lewandowski (twaalf) maakten er dit seizoen meer in de Bundesliga.

Met 12 punten uit negen wedstrijden staat Frankfurt op de negende plaats. Union Berlin, de club van Sheraldo Becker, neemt met 16 punten de zesde plek in.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga