Mercedes-baas Toto Wolff open over mentale problemen

De Oostenrijker geeft aan al sinds 2004 bij een psychiater te lopen om zijn mentale strijd aan te kunnen: „Als bekende mensen bij wie alles voor de wind lijkt te gaan, maar die het toch moeilijk hebben, hebben we de verantwoordelijkheid daar open over te zijn. Het is oké om hulp te zoeken.”

De 50-jarige team principal gaat verder: „Ik heb mentale problemen gehad en die heb ik nog steeds. Het zoeken van hulp is een manier geweest om daar overheen te stappen en mijn potentieel volledig te benutten. Ik maak me totaal niet druk over het stigma rondom het zoeken van hulp. Ook zeer succesvolle mensen kunnen bijzonder gevoelig zijn, en daardoor kwetsbaar.”