Chelsea-coach Lampard noemt winnen van Bayern ’niet ideaal’

De Premier League gaat op 12 september weer van start, zeven weken na afloop van het seizoen 2019-2020. De Engelse voetbalcompetities werden na een onderbreking van ruim drie maanden vanwege de coronacrisis uitgespeeld. Voor Chelsea was het seizoen daarmee echter nog niet voorbij.

De ploeg van Lampard speelde afgelopen zaterdag de finale van de FA Cup, waarin Arsenal met 2-1 te sterk was. Chelsea heeft komende zaterdag ook nog de return tegen Bayern München in de achtste finales van de Champions League op het programma staan. De ploeg van Lampard verloor thuis, voor de coronacrisis, met 3-0 en moet dus hopen op een mirakel om door te gaan. De trainer zou er niet rouwig om zijn als het Europese avontuur zaterdag eindigt, 35 dagen voor de start van het nieuwe seizoen.

„Het is niet ideaal als we doorgaan. De spelers hebben rust nodig om straks in de Premier League weer op niveau te kunnen voetballen. Maar ook als we niet doorgaan, dan nog vind ik dat 12 september te vroeg is om weer te beginnen”, aldus Lampard. „De jongens moeten even vakantie hebben, ze zijn daar aan toe. Dat bleek zaterdag wel toen twee spelers wegvielen met hamstringblessures en ook voor de wedstrijd moesten enkele jongens afhaken. Ik wil dat de Premier League hier serieus naar kijkt.”