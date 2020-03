Parijs-Nice weert publiek bij start en finish

De Franse autoriteiten hebben maandagmiddag bepaald dat er geen publiek meer in de buurt van de start en de aankomst wordt geduld. Dat wil zeggen: bij de finish worden toeschouwers op minimaal 300 meter afstand tegengehouden, terwijl de fans op de startlocaties van de rittenkoers niet dichter dan 100 meter van de teambussen en de startlijn mogen komen.

Met de inzet van meer politieagenten gaat men nu proberen deze richtlijnen op te volgen. Slechts personen met een accreditatie (zoals de media) kunnen zich nog wel op het ’verboden terrein’ begeven.

Bekijk ook: Zeker tot 15 april geen of amper publiek bij duels in Franse Ligue 1

Het is de zoveelste aanscherping van de veiligheidsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat het gevreesde coronavirus zich niet nog sneller verspreidt dan nu al het geval is. Ook nieuw is de verordening dat evenementen waar meer dan duizend toeschouwers bij aanwezig zijn, in de ban worden gedaan. Eerder lag de grens nog op vijfduizend mensen.

Ondoenlijke zaak

De 78e editie van de ’Koers naar de Zon’ dreigt hierdoor een kort leven te zijn beschoren. Want het handhaven van de regels die nu gelden, is bijna een ondoenlijke zaak geworden. Hoe scherm je een gebied rondom een finishboog af in een straal van 300 meter? Dranghekken zijn de oplossing, verklaart de Franse organisatie. Het heeft er meer schijn van dat deze stap een vroegtijdig einde van de race inluidt.