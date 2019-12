Jahanbakhsh in tranen na eerste treffer voor Brighton

Jahanbakhsh trof al na 2 minuten en 29 seconden doel. Het was zijn eerste treffer sinds 6 mei 2018, toen hij voor AZ tegen PEC Zwolle scoorde. Jahanbakhsh wist in zijn eerste seizoen in negentien duels niet te scoren voor Brighton. Dit seizoen kwam hij tot zaterdag pas één keer in actie, als invaller.

Davy Pröpper speelde een sterke wedstrijd voor Brighton. Bij Bournemouth ontbrak de geblesseerde Nathan Aké.

Brighton klom naar de dertiende positie van de ranglijst van de Premier League, met drie punten meer dan de voorlopige nummer zestien Bournemouth