Koeman reageert gevat op uithaal Ierse bondscoach

Koeman had O'Neill vrijdag bekritiseerd omdat hij Everton-middenvelder James McCarthy had opgesteld voor Ierland hoewel de Ierse medische staf dat als risicovol had aangeduid. O'Neill reageerde door Koeman "een meestertacticus in het verwijtspelletje'' te noemen.

McCarthy had een lichte hamstringblessure toen hij zich bij de nationale ploeg meldde, maar gaf zelf aan dat hij kon spelen. Koeman zei vrijdag in zijn persconferentie dat O'Neill zijn speler tegen zichzelf in bescherming had moeten nemen en dat McCarthy beter voor zichzelf moet zorgen.

O'Neill bleek niet van de kritiek van Koeman gediend en wees op de korte zomervakantie van elf dagen die de middenvelder na het EK van Everton kreeg.

Maar die informatie bleek niet te kloppen... Via twitter reageerde Koeman gevat: "James McCarthy begon zijn voorbereiding drieëneenhalve week nadat Ierland werd uitgeschakeld op het EK. Van de meestertacticus."