Tsitsipas troeft Thiem af in eindstrijd ATP Finals

De Griek was in de finale te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem. Hij neemt de titel over van Alexander Zverev, die zaterdagavond verloor van Thiem.

Met de eindstrijd tussen Thiem en Tsitsipas zouden de ATP Finals sowieso een nieuwe winnaar krijgen. Beide heren stonden nooit eerder in de eindstrijd van het eindejaarsevenement.

Getergd

Thiem pakte de eerste set nadat Tsitsipas bij 6-6 in de tiebreak via een afzwaaier de set weggaf. De Griek bleek getergd om zich te herstellen en maakte in de tweede set snel korte metten met zijn opponent. In 25 minuten sloeg hij terug 6-2.

Ook de derde set draaide uit op een tiebreak, waarin deze keer Tsitsipas (gesteund door de ijzersterke tweede set) aan het langste eind trok. De Griek hield zijn zenuwen het beste in bedwang en mocht de beker in ontvangst nemen: 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4).

Dominic Thiem Ⓒ EPA