FC Twente duwt SC Cambuur met ruime zege dieper het moeras in

Met 21 schoten op doel, het meest in een eerste helft sinds Ajax-Heracles in 2018, mocht de keihard op degradatie afstevenende nummer achttien van de Eredivisie niet eens klagen dat het 3-0 stond halverwege.

In vergelijking met het 0-0 gelijkspel tegen Excelsior van vorige week had trainer FC Twente-trainer Ron Jans op het middenveld plaats ingeruimd voor de twee aanvallend ingestelde middenvelders Michel Vlap en Sem Steijn. Anass Salah-Eddine ontbrak in de basis, omdat hij niet helemaal fit was.

Vrolijk feestje

FC Twente combineerde er op los en al in de 12e minuut kon er gejuicht worden om de 1-0 van Ricky van Wolfswinkel. Trainer Ron Jans, die voor de 564e keer bij een Eredivisieduel op de bank zat en daarmee de nummer drie is op de eeuwige ranglijst na Han Berger en Bert Jacobs, vierde het feestje vrolijk met zijn familie op de tribune.

Twee van zijn drie zonen en twee van zijn drie kleinkinderen waren present in de Grolsch Veste. De 64-jarige geboren Zwollenaar zwaait na dit seizoen af als trainer van FC Twente, wat wellicht zijn pensioen als trainer gaat betekenen. Jans heeft aangekondigd in ieder geval een rustperiode in te gelasten.

Van Wolfswinkel opende de score. Ⓒ ProShots

Zo’n rustperiode had FC Twente niet nodig, want de tukkers walsten zonder gas terug te nemen over het arme SC Cambuur heen. In de 28e minuut was er een mooi moment voor Michel Vlap. De Fries, die bij SC Heerenveen en Anderlecht zo veelvuldig het doel trof, maakte met de 2-0 een einde aan een ongekend lange periode van doelpuntendroogte.

De laatste goal van de blonde middenvelder uit Sneek dateerde van 22 april 2022. ,,Als Vlap scoort, gaan we helemaal los met z’n allen”, had Jans vooraf al aangekondigd en dat bleek, toen de bal er eindelijk weer inging.

Evenaring Ziyech

Michel Vlap schiet de 2-0 binnen. Ⓒ ANP ProShots

FC Twente bekroonde een perfecte eerste helft nog met een derde goal voor rust. Die kwam op naam van Steijn. Het arme Cambuur, dat een wonder nodig heeft om degradatie te ontlopen, stond erbij en keek ernaar. In de tweede helft schroefde FC Twente het tempo terug. Er kwam nog maar één goal bij. Een schitterende aanval over vele schijven met hoofdrollen voor Gijs Smal en Van Wolfswinkel werd overtuigend afgerond door eindstation Joshua Brenet (4-0). Daarmee bracht Smal het aantal assists in deze wedstrijd op drie.

Dat had geen FC Twente-speler meer gepresteerd sinds Hakim Ziyech. In de tweede helft kon het publiek nog een tweede keer op de banken staan en wel voor een invalbeurt van routinier Wout Brama, die daarmee zijn 300e competitieduel voor FC Twente afwerkte, nadat hij achttien jaar geleden zijn debuut voor de club uit Enschede had gemaakt.