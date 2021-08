Sport Kort: Feyenoorder Ramon Hendriks vervangt Jayden Oosterwolde bij Jong Oranje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Feyenoorder Hendriks vervangt Oosterwolde bij Jong Oranje

16.42 uur: Jayden Oosterwolde heeft zich afgemeld bij bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje. De speler van FC Twente is niet wedstrijdfit en wordt vervangen door Feyenoord-verdediger Ramon Hendriks, die voor het eerst bij de definitieve selectie zit. Hij debuteerde afgelopen zondag in de verloren uitwedstrijd tegen FC Utrecht (3-1) in het basisteam van de Rotterdammers.

Jong Oranje begint volgende week dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Moldavië aan de EK-kwalificatie. Het duel vindt plaats in Deventer en begint om 18.45 uur. In de EK-kwalificatiegroep van Jong Oranje zijn Zwitserland, Bulgarije, Wales en Gibraltar de andere tegenstanders.

Juventus treurt om overlijden clubicoon Morini

15.26 uur: Juventus treurt om het overlijden van clubicoon Francesco Morini. De oud-verdediger en bestuurder van de club uit Turijn is op 77-jarige leeftijd overleden.

Morini speelde tussen 1969 en 1980 372 wedstrijden voor Juventus. Met de club werd hij vijf keer landskampioen van Italië. Hij werd daarna sportief directeur en teammanager van Juventus, dat in 1985 de Europa Cup 1 won in de door rellen ontsierde finale tegen Liverpool in het Heizelstadion. Daar kwamen toen 39 mensen om het leven, onder wie 32 fans van Juventus.

"Francesco Morini was de zekere factor, de betrouwbare verdediger die er altijd stond als de wedstrijd een gevecht werd", omschreef Juventus de oud-speler.