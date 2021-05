Ronald Koeman vindt kritiek onterecht: ’Alsof ik er opeens niets meer van kan’

„Het is niet eerlijk dat eerst alles volgens iedereen perfect was en dat twee weken later opeens alles verschrikkelijk is”, zei de Nederlandse trainer van FC Barcelona zaterdag in zijn vooruitblik op de voorlaatste competitiewedstrijd van zondag tegen Celta de Vigo.

Barcelona speelde vorige week gelijk tegen Atlético Madrid (0-0) en wist dinsdag ook niet van Levante te winnen (3-3). De Catalanen kunnen de titel daardoor normaal gesproken vergeten.

„We hebben de beker gewonnen, we hebben het gat met Atlético Madrid van 12 punten enorm verkleind en deden weer mee in de strijd om de titel. Als je kijkt naar de berichtgeving in de media de laatste dagen, lijkt het alsof ik het slecht gedaan heb.”

Koeman wil graag verder bij Barcelona, vertelde hij. „We hebben met het bestuur afgesproken om aan het einde van het seizoen met elkaar te gaan praten”, aldus de voormalige bondscoach van Oranje. „Het is voor een trainer heel belangrijk om het volledige vertrouwen te hebben. Als dat het geval is, kan en wil ik blijven.”

