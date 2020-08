Assen verwelkomt 10.000 fans bij DTM-races

Zij worden verdeeld over zes tribunes. Normaal gesproken is er plaats voor 50.000 mensen per dag. „Maximaal 10.000 fans verdeeld over zes tribunes in de buitenlucht is verantwoord”, zegt organisator Lee van Dam.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er, vanwege het coronavirus, helemaal geen mensen zouden worden toegelaten. De TT van Assen werd in een eerder stadium afgelast. Dat kostte de organisatie 3,5 miljoen euro.

Gamma Racing Days

Naast de DTM-races, van 4 tot en met 6 september, gaan ook de Gamma Racing Days (25 tot en met 27 september) door. Mensen die naar de DTM-races willen, moeten een toegangskaartje reserveren. De organisatie zegt er met „een uitgekiend verkeersplan” voor te zorgen dat iedereen zo dicht mogelijk parkeert bij de toegewezen tribuneplek. Omdat de races en bijbehorende shows soberder zijn dan anders, is de prijs van een kaartje lager dan normaal.

Robin Frijns is de enige Nederlandse deelnemer aan het prestigieuze Duitse toerwagenkampioenschap.