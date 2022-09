Handbalsters rekenen in Golden League af met Denemarken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Handbalsters beginnen Golden League met ruime zege op Denemarken

22.08 uur: De Nederlandse handbalvrouwen zijn overtuigend begonnen aan de Golden League. Bondscoach Per Johansson zag zijn team Denemarken in Kopenhagen met 30-22 verslaan.

De Golden League is een voorbereidingstoernooi op het EK, dat in november in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro wordt gehouden. Noorwegen (zaterdag) en Zwitserland (zondag) zijn de andere opponenten.

Oranje liep al snel weg bij Denemarken en leidde halverwege met 18-9. De ruime zege was verrassend. Nederland ging met een gehavende selectie naar Kopenhagen toe. Vlak voor de oefenstage vielen Dione Housheer en Harma van Kreij met blessures weg. Johansson miste al de geblesseerde Danick Snelder en Larissa Nusser en kon ook geen beroep doen op Lois Abbingh en Tess Wester wegens zwangerschappen.

Ruud na bereiken kwartfinales Seoul zeker van ATP Finals

18.55 uur: Casper Ruud is zeker van deelname aan de ATP Finals. De Noorse nummer 2 van de wereld verzekerde zich van een ticket door in Seoul bij het Korea Open de kwartfinales te halen.

Ruud, die dit jaar verliezend finalist was op Roland Garros en de US Open, won in drie sets van de Chileen Nicolas Jarry: 6-2 3-6 6-3.

De Spanjaarden Carlos Alcaraz en Rafael Nadal waren al zeker van een plek op de ATP Finals, die van 13 tot en met 20 november in Turijn plaatsvinden.

Springruiters naar finaleronde Nations Cup

17.53 uur: De Nederlandse springruiters hebben zich bij de finale van de Nations Cup in Barcelona voor de eindstrijd van zondag geplaatst. Het team van bondscoach Jos Lansink eindigde in de eerste ronde als vijfde met 8 strafpunten.

Harrie Smolders was als enige van de vier springruiters foutloos. Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling noteerden allebei 4 strafpunten en Johnny Pals liefst 24. Het slechtste resultaat mocht worden geschrapt.

Het Nederlandse team won de finale van de Nations Cup in 2014, 2017 en 2021. Het kwam nog niet eerder voor dat een land het evenement twee jaar op rij won.

In de finale starten alle landen weer met 0 strafpunten en wordt de wedstrijd verreden over een ronde met eventueel een barrage.

Dortmund ziet aanvaller Reus sneller terugkeren na blessure

15.24 uur: Borussia Dortmund-aanvaller Marco Reus wordt begin volgende week terug verwacht op de training. De Duitse international liep twee weken geleden een voetblessure op in de derby tegen Schalke 04. Gevreesd werd toen dat Reus zeker drie tot vier weken aan de kant zou staan.

„Het gaat beter met Marco dan we hadden verwacht”, zei Dortmund-trainer Edin Terzic. „We hopen dat hij begin volgende week de training kan hervatten.” Dat zou betekenen dat Reus mogelijk inzetbaar is in het duel uit de Champions League met Sevilla van woensdag.

In eerste instantie werd zelfs gedacht dat de deelname van de 33-jarige Reus aan het WK voetbal in Qatar halverwege november in gevaar zou zijn nadat hij per brancard en in tranen het veld had moeten verlaten. Die prognose werd twee dagen later bijgesteld.

Duitse elftal kan onder voorwaarden oefenduels spelen voor EK

14.47 uur: De Duitse voetbalbond kan onder voorwaarden voor het nationale elftal volgend jaar vriendschappelijke wedstrijden organiseren in aanloop naar het Europees kampioenschap in 2024. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA laten weten.

De Duitsers hoeven zich als gastland niet te kwalificeren voor het EK en lieten woensdag weten dat ze niet aan het kwalificatietoernooi willen meedoen. In het verleden deden andere landen dit wel. De uitslagen telden dan niet mee in de stand. Maar de Duitse ploeg wil liever zelf tegenstanders kiezen. Volgens de UEFA mag Duitsland niet de landen uitnodigen die meedoen aan de finale van de Nations League en de landen die bij het kwalificatietoernooi voor het EK in 2024 zijn ingedeeld in de drie poules van zes. De zeven andere groepen krijgen vijf landen. Nederland, Kroatië, Spanje en Italië vallen af als tegenstanders omdat deze landen volgend jaar in de eindstrijd van de Nations League spelen.

„Het is aan de Duitse voetbalbond om van speeldag tot speeldag een vriendschappelijke wedstrijd te regelen met de beschikbare teams”, aldus de UEFA.

Tim Wellens stelt rentree uit

11:14 uur De Belgische renner Tim Wellens heeft zijn rentree om persoonlijke omstandigheden uitgesteld. Hij zou donderdag zijn opwachting maken in de Italiaanse koers Coppa Agostoni, maar komt volgens zijn ploeg Lotto Soudal toch niet in actie.

Wellens reed eind augustus bij de Druivenkoers zijn laatste wedstrijd. Hij lastte toen een rustpauze in vanwege hartkloppingen en moest de wedstrijden in Quebec en Montreal laten schieten. Het is niet bekend of hij dit seizoen nog zal rijden.

Rusland en Wit-Rusland buiten onderhandeling olympische tv-rechten

07:30 uur Rusland en Wit-Rusland zijn uitgesloten van de onderhandelingen over de televisierechten voor de Olympische Spelen van 2026 en 2028. Dat heeft voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité gezegd tegen het Duitse persbureau DPA.

„We zijn in gesprek over de rechten op de Europese markt. Rusland en Wit-Rusland kunnen hier niet aan meedoen”, aldus Bach. De uitsluiting van de twee landen heeft te maken van de Russische inval in Oekraïne.

Het gaat om de verkoop van de televisierechten voor de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo en de Spelen van 2028 in Los Angeles. Volgens het IOC is het ook nog mogelijk om rechten te kopen van Spelen die daarna op het programma staan.

Het Amerikaanse mediabedrijf Discovery heeft de rechten tot de Spelen van 2024 in handen. De NOS heeft tot die periode een sublicentie om de Spelen uit te zenden.