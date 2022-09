Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Rusland en Wit-Rusland buiten onderhandeling olympische tv-rechten

07:30 uur Rusland en Wit-Rusland zijn uitgesloten van de onderhandelingen over de televisierechten voor de Olympische Spelen van 2026 en 2028. Dat heeft voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité gezegd tegen het Duitse persbureau DPA.

„We zijn in gesprek over de rechten op de Europese markt. Rusland en Wit-Rusland kunnen hier niet aan meedoen”, aldus Bach. De uitsluiting van de twee landen heeft te maken van de Russische inval in Oekraïne.

Het gaat om de verkoop van de televisierechten voor de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo en de Spelen van 2028 in Los Angeles. Volgens het IOC is het ook nog mogelijk om rechten te kopen van Spelen die daarna op het programma staan.

Het Amerikaanse mediabedrijf Discovery heeft de rechten tot de Spelen van 2024 in handen. De NOS heeft tot die periode een sublicentie om de Spelen uit te zenden.