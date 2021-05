Handbalmannen maken volgende stap

Feest in de kleedkamer van de handballers nadat ze tweede waren geworden in de kwalificatiegroep voor het EK in 2022. Ⓒ Henk Seppen

„Dit is wel de mooiste overwinning tot nu toe”, beaamde Kay Smits na de historische tweede plaats in de – op voorhand zware – poule, waarmee de Nederlandse handbalmannen zich rechtstreeks plaatsten voor het EK van 2022 in Slowakije en Hongarije. De 32-30 thuiszege op Polen was de bevestiging dat Oranje de volgende stap maakt in haar ontwikkeling, nadat de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson vorig jaar als één van de beste nummers drie voor het eerst deelnam aan een EK.