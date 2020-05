Sportminister Martin van Rijn zet deur op kier voor profduels in augustus

„Als het onder condities mogelijk zou zijn om het eerder te doen, dan wil ik daarnaar kijken”, aldus Van Rijn na het gesprek met KNVB-directeur Eric Gudde. „Het hangt ervan af onder welke condities dat dan zou kunnen. Dat is ook precies de reden dat we aan de KNVB hebben gevraagd: maak een plan, zodat we kunnen beoordelen wat wel en niet kan.” Als de KNVB met een plan komt, dan zal dat voorgelegd worden aan het Outbreak Management Team.

Van Rijn is minder stellig over de onmogelijkheid om in augustus weer wedstrijden af te werken dan minister-president Mark Rutte eerder was, toen hij aangaf, dat er tot 1 september geen vergunningsplichtige evenementen en dus ook geen betaaldvoetbalwedstrijden in Nederland konden plaatsvinden. „Geen betaald voetbal tot 1 september. Dat is zuur. Maar bij alle gevolgen die deze crisis heeft voor de gezondheid van mensen, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel ontkomen we er niet aan om dit offer met elkaar te brengen.”

Bekerfinale

FC Utrecht is steeds van mening geweest, dat de bekerfinale tegen Feyenoord alsnog afgewerkt zou moeten worden. Volgens de club zou dat in augustus kunnen plaatsvinden zonder publiek en voorafgaand aan het nieuwe seizoen. De KNVB heeft die optie verworpen en het hele bekertoernooi geschrapt. Daarin staat Nederland voorlopig alleen, want in andere landen, waar de competitie definitief is stopgezet, zoals Frankrijk en België, hebben ze het plan om de bekerfinale in een later stadium wel nog af te laten werken.

Eerder bleek al dat de KNVB wilde onderzoeken of er in augustus oefenwedstrijden georganiseerd zouden kunnen worden voor de ploegen, die zich voorbereiden op het nieuwe seizoen, dat in september van start moet gaan. FC Utrecht sprak zijn verbazing uit over het feit dat er in augustus wel oefenwedstrijden gespeeld zouden kunnen worden, maar geen bekerfinale.

Namens FC Utrecht hebben de advocaten Frans de Weger en Jeroen Bedaux inmiddels de zaak aanhangig gemaakt bij de UEFA. FC Utrecht voelt zich onterecht behandeld, omdat de club op twee fronten achter het net heeft gevist bij de verdeling van de Europese tickets.