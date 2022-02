Olympisch nieuws: Peng Shuai getuige bij gouden skiplak voor China

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Recordscore kunstrijder Chen op korte kür

07.15 uur: De Amerikaanse kunstrijder Nathan Chen is de strijd om een olympische medaille voortreffelijk begonnen. De drievoudig wereldkampioen kwam op de korte kür uit op een wereldrecord van 113.97 punten. Met die score was Chen in het Capital Indoor Stadium ruim beter dan de 111.82, neergezet door de Japanse olympisch kampioen Yuzuru Hanyu tijdens het Viercontinententoernooi in 2020.

Chen (22) liet op de korte kür de Japanner Yuma Kagiyama (108.12) en Shoma Uno (105.90) achter zich. Hij hoopt zich in Peking te revancheren voor zijn mislukte optreden van vier jaar geleden in Pyeongchang. Chen heeft al zilver op zak, veroverd met het mannenteam van de Verenigde Staten.

Titelverdediger Hanyu kwam met een score van 95.15 niet verder dan de achtste plaats. De 27-jarige Japanner had de afgelopen jaren veel last van blessures en was zelfs lang onzeker voor de Spelen. Hij zou met een derde opeenvolgende gouden medaille een bijzondere prestatie leveren, voor het laatst gerealiseerd door de Zweed Gillis Grafström in 1928. De Amerikaanse medaillehoop Vincent Zhou moest met een coronabesmetting afzeggen voor de individuele titelstrijd. Hij was zondag in de landenwedstrijd nog wel actief.

De top 24 plaatste zich voor de vrije kür, die donderdag op het programma staat.

Tennisster Peng ziet China goud winnen bij freestyle skiën

07.08 uur: Tennisster Peng Shuai was dinsdag toeschouwer bij de Winterspelen van Peking. Het bezoek volgde drie dagen na een ontmoeting met IOC-voorzitter Thomas Bach waarover ze vertelde tegen de Franse sportkrant L’Équipe. Peng was eind 2021 bijna drie weken ’zoek’ nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli begin november via sociale media had beschuldigd van seksueel misbruik. Er waren wereldwijd zorgen over haar welzijn, maar zelf zegt ze nooit ’verdwenen’ te zijn geweest en ontkent ze de beschuldigingen te hebben geuit. Het bericht verdween destijds weer snel.

Peng zag hoe haar in San Francisco geboren landgenote Sheileen Gu het goud veroverde bij het freestyle skiën op de Big Air, een nieuw olympisch onderdeel bij de vrouwen. De tennisster, die in L’Équipe vertelde dat ze haar loopbaan heeft beëindigd, keek op de tribune toe met een hoed met daarop de olympische ringen en een zwarte jas met een print van de Chinese vlag. Ze weigerde te praten met journalisten, maar sprak wel met de eveneens aanwezige Bach.

Tennisorganisatie WTA meldde nog steeds bezorgd te zijn over de situatie waarin Peng zich bevindt. „Het is altijd goed om van Peng te horen, of het gaat om een interview of een bezoek aan de Spelen. Maar onze zorgen over haar bericht van 2 november op internet blijven bestaan”, meldde WTA-baas Steve Simon.

Alpineskiër Mayer zorgt voor historisch ski-goud voor Oostenrijk

07.05 uur: Alpineskiër Matthias Mayer heeft Oostenrijk het eerste goud bezorgd op de Olympische Spelen van Peking. De 31-jarige tweevoudig olympisch kampioen prolongeerde in Yanqing zijn titel op de super-G en is de eerste alpineskiër die op drie Spelen op rij een gouden medaille wint.

Mayer, die een dag eerder genoegen had moeten nemen met brons op de afdaling, dook 0,42 seconde onder de tot dan toe snelste tijd van de Noor Aleksander Aamodt Kilde, de leider in de wereldbeker op de super-G. De Amerikaan Ryan Cochran-Siegle, die na hem startte, bleef vier honderdsten van een seconde boven de tijd van de Oostenrijkse olympisch kampioen. Hij pakte het zilver, Kilde het brons.

Op zijn derde Spelen op rij wint Mayer zo een gouden medaille in het alpineskiën. Op de Spelen van Sotsji in 2014 won hij goud op de afdaling. Vier jaar later in Pyeongchang was er het goud op de super-G.

De Zwitser Beat Feuz, die maandag goud had gepakt op de afdaling in Yanqing en vier jaar eerder zilver won op de olympische super-G, haalde de finish niet. Hij miste een poortje, net als zijn landgenoot Marco Odermatt, de leider in de algemene wereldbeker.