Live Eredivisie: Ajax op voorsprong tegen ADO

Ajax-trainer Erik ten Hag Ⓒ ANP Sport

Ajax jaagt vanmiddag tegen ADO Den Haag op een overwinning na twee nederlagen op een rij in de Eredivisie. De wedstrijd is om 12:15 uur begonnen. Trainer Erik ten Hag gebruikt het duel met de Hagenaren om Lassina Traoré te laten debuteren in de Eredivisie. Ook Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp staan in de basis. Volg het duel hieronder op de voet.