Statistieken Eredivisie: Ajax winterkampioen en opmars Feyenoord

Herbeleef de voetbalzondag van speelronde 18 van de Eredivisie via onze uitgebreide statistieken.

De voetbalzondag begon om 12.15 uur in Amsterdam, waar Ajax een glorieus kalenderjaar met een kleine voetbalshow heeft afgesloten. Het elftal van trainer Erik ten Hag gaf met veel jonge talenten het nakijken aan een ontstellend zwak ADO Den Haag: 6-1. Ajax overwintert als koploper van de Eredivisie, met een voorsprong van drie punten en een veel beter doelsaldo dan AZ. De spelers van de lijstaanvoerder snakken naar rust, na een slopend jaar met heel veel wedstrijden en slechts een korte vakantie.

Feyenoord heeft de opmars van de afgelopen weken doorgezet in De Galgenwaard. De ploeg van trainer Dick Advocaat versloeg FC Utrecht met 2-1 en nam de vijfde plaats daardoor over van de opponent. Onder leiding van Advocaat is Feyenoord nog altijd ongeslagen in de eredivisie, met zeventien punten uit zeven duels. De Rotterdammers staan drie punten achter op PSV, de nummer 3 van de ranglijst die vorige week in De Kuip met 3-1 onderuit ging.

FC Groningen won de streekderby in eigen huis van FC Emmen dankzij twee doelpunten van Kaj Sierhuis. Het slotstuk van voetbaljaar in Nederland kwam vanuit Arnhem, waar Vitesse met 3-0 won van VVV.

Uitslagen speelronde 18

Zondag

Ajax - ADO Den Haag 6-1

FC Utrecht - Feyenoord 1-2

FC Groningen - FC Emmen 2-0

Vitesse - VVV 3-0

Zaterdag

SC Heerenveen - Heracles Almelo 1-1

PSV - PEC Zwolle 4-1

Sparta Rotterdam - AZ 3-0

Willem II - Fortuna Sittard 0-0

Vrijdag

RKC Waalwijk - FC Twente 3-0

