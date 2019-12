Statistieken: RKC verslaat dolend FC Twente

RKC vergrootte de zorgen bij Twente door met 3-0 te winnen. De club uit Enschede is al weken uit vorm en kon de pijnlijke uitschakeling eerder deze week door Go Ahead Eagles (2-5) in het bekertoernooi niet wegwissen.

Zaterdag

18.30 uur: SC Heerenveen - Heracles Almelo

19.45 uur: PSV - PEC Zwolle

19.45 uur: Sparta Rotterdam - AZ

20.45 uur: Willem II - Fortuna Sittard

Zondag

12.15 uur: Ajax - ADO Den Haag

14.30 uur: FC Groningen - FC Emmen

14.30 uur: FC Utrecht - Feyenoord

16.45 uur: Vitesse - VVV-Venlo

Vrijdag

20.00 uur: RKC Waalwijk - FC Twente 3-0

