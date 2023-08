FC Twente beleeft Europees drama in Turkije na rode kaart

De rode kaart van Youri Regeer vlak voor rust was een enorme tegenvaller, want FC Twente had tot dan juist uitstekend partij geboden en laten zien voetballend gelijke tred te kunnen houden met het Turkse sterren-ensemble. Bij de thuisploeg waren er basisplaatsen voor Dusan Tadic, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu en Sebastian Szymanski, die alle vier een verleden hebben in Nederland, terwijl de eerste twee ook een verleden hebben bij FC Twente. Daarnaast stonden nog andere grootheden als de Braziliaan Fred en de Belgische spits Michy Batshuayi aan de aftrap en kwam later ook nog Edin Dzeko in de ploeg, want aan grote namen hebben ze bij Fener geen gebrek.

FC Twente toonde zich niet onder de indruk van de entourage in het Sukru Saracoglu-stadion en durfde vrijuit te voetballen. Dat leidde tot een fraaie openingsgoal, waarbij de bal over vele schijven bij spits Manfred Ugalde kwam. De Costaricaan had in de eerste zes duels van dit seizoen het doel niet kunnen vinden, maar brak uitgerekend in Istanbul de ban. Na een schot op de paal benutte Ugalde zelf de rebound (0-1).

Rode kaart Regeer

Niet lang daarna was FC Twente zelfs dicht bij de 0-2. Fener-doelman Irfan Can Egribayat redde op een schot van Ugalde, waarna Michel Vlap de bal ook niet voorbij de keeper kreeg. Defensief bleef FC Twente aanvankelijk zonder al te grote problemen op de been, maar toch werd het in de 33e minuut 1-1 en uitgerekend Oosterwolde tekende tegen zijn oude club voor de goal. De Zwollenaar kopte de bal vanaf rand zestien precies in de hoek, waarmee hij de niet helemaal goed opgestelde FC Twente-doelman Lars Unnerstall verraste.

De wedstrijd ging gelijk op, totdat vlak voor rust Youri Regeer zich vergaloppeerde en de rode kaart kreeg. Bij afwezigheid van zowel Gijs Smal als Joshua Brenet was Oosting met middenvelder Regeer als nieuw konijn uit de hoge hoed gekomen voor de linksbackpositie. Dat vulde de oud-Ajacied goed in, maar met een onbehouwen overtreding op het onderbeen van Mert Müldür. In eerste instantie incasseerde hij geel, maar na interventie van de VAR kon Regeer inrukken met rood.

Breekpunt in wedstrijd

Dat was het breekpunt in de wedstrijd. Oosting werd gedwongen nog verder te improviseren, bracht de Belg Alec Van Hoorenbeeck in de ploeg, die daarmee zijn debuut voor FC Twente maakte, liet na rust ook nog de pas 17-jarige Mats Rots invallen. Waar Fenerbahce door kon rouleren, zit FC Twente krap in zijn jasje en de drie beoogde versterkingen Carel Eiting, Mitchell van Bergen en Facundo Pellistri zijn nog altijd binnengeloodst en door de naam van laatstgenoemde kan inmiddels ook definitief een streep.

Spelers Fenerbahce vieren een treffer. Ⓒ ANP/HH

Met elf tegen tien werd het in de tweede helft een kat-en-muis-spel, terwijl het publiek van de thuisploeg dansend en springend tekeer ging op de tribunes. Fenerbahce kwam al snel op voorsprong door een goal van ex-Feyenoorder Szymanski, waarna ook direct de 3-1 volgde. Na goed voorbereidend werk van Tadic en Kadioglu trof Irfan Can Kahveci doel. Fenerbahce bleef doorgaan en wilde de beslissing over wie doorgaat richting de groepsfase van de Conference League al in eigen huis forceren. Met de tweede goal van de avond van Kahveci (4-1) en een door Tadic benutte strafschop is dat voor 99 procent zeker gelukt. Voor FC Twente zit er volgende week niet meer in dan de eer enigszins redden en misschien wat punten sprokkelen voor de coëfficiëntenranking.