Motorcoureur Straver overleden na crash in Dakar Rally

De 48-jarige Brabander kwam vorige week donderdag tijdens de voorlaatste etappe van de Dakar Rally ongelukkig ten val. Straver had ongeveer tien minuten geen hartslag en hield een gebroken nekwervel over aan de val. Na te zijn gereanimeerd werd hij per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Riyad. De autorace vond plaats in Saudi-Arabië.

Toen enkele dagen later nog steeds geen verandering in zijn toestand was, hij verkeerde nog in levensgevaar, werd besloten hem te repatriëren naar Nederland.

Straver reed zijn derde Dakar Rally. Vorig jaar won hij het kistklassement, voor rijders die geen assistentie hebben van een monteur. In het algemeen klassement werd hij toen dertigste, een jaar eerder bij zijn debuut eindigde hij als 49e.

Veiligheid stond voorop

Straver benadrukte tijdens de rally meermaals dat veiligheid juist voorop stond bij hem. „Ik rem voor alles en ga niet over een duin heen als ik niet kan zien wat er achter zit. We weten allemaal dat dit een risicovolle sport is, maar proberen zo min mogelijk na te denken over het feit dat het kan gebeuren. Ik probeer wel zo voorzichtig te rijden dat ik veiligheidsmarges inbouw, maar ook dan kan er iets misgaan. Die risico’s accepteren we allemaal. Als je dat niet kunt, kun je beter thuisblijven.

