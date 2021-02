Jürgen Klopp maakt zich zorgen over Liverpool

Het is voor Liverpool de tweede nederlaag op rij op eigen veld. Op 21 december verloren ’The Reds’ met 1-0 van Burnley. Voor die nederlaag had Liverpool 68 thuisduels in de Premier League op een rij niet verloren. In de Premier League is de achterstand op koploper Manchester City opgelopen tot 7 punten.

„We gaven tegen Brighton op momenten heel makkelijk de bal weg. Ik weet dat ze die bal van A naar B kunnen spelen, maar ze deden het niet. De enige verklaring die ik op dit moment heb is dat het team moe is. Vooral mentaal denk ik, en dat leidt er ook toe dat het in de benen niet optimaal is”, aldus de Duitse coach.

Klopp wil op dit moment niet te veel denken aan de titel. „Natuurlijk willen we kampioen worden, maar het gaat momenteel om andere dingen. Die kloof naar City is niet zo interessant nu, we moeten eerst maar zorgen weer 3 punten te verdienen in de volgende wedstrijd en de spelers hebben de oplossing.”