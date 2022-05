Zverev na heerlijk gevecht met Alcaraz naar halve finale Roland Garros

Buiten zijn ietwat moeizame eerste servicegame zette Zverev een zeer sterke eerste set neer. De Duitser gaf bij zijn eigen opslag amper punten weg en sloeg in de vijfde game bij een derde breakpoint succesvol toe. Dat was genoeg om niet veel later de eerste set naar zich toe te trekken.

De tweede set leek voor een groot deel op het eerste bedrijf. Na weer een moeilijke opslagbeurt in het begin van de set, sloeg Zverev even later toe door Alcaraz te breaken. De Spanjaard sputterde dit keer iets meer tegen in de slotgame van de set, maar was niet bij machte het tij te keren. Zodoende keek de Spaanse tienersensatie tegen een 2-0 achterstand in sets aan.

Vierde set

Ondanks die twee sets achterstand weigerde Alcaraz de handdoek in de ring te gooien. De 19-jarige Spanjaard bleef knokken en werd hiervoor beloond met winst van de derde set. Op het ultieme moment, bij een stand van 5-4 in zijn voordeel, brak hij de Duitser en dwong hij een vierde set af.

In die vierde set ging het lange tijd gelijk op, maar waar Alcaraz aan het einde van de derde set nog op het perfecte moment een break wist te plaatsen, ging het in de vierde set op een wel heel vervelend moment mis. Bij een gelijke stand van 4-4 leverde de Spanjaard met een dubbele fout zijn servicegame in, waardoor Zverev mocht serveren voor de wedstrijd. Maar weer toonde Alcaraz zijn vechtlust en brak hij terug: 5-5. Beide mannen hielden daarna wel hun servicegame en dus kwam er een tiebreak.

Geweldige tiebreak

Hierin regen de twee tennissers de meest prachtige punten aaneen. Het publiek werd getrakteerd op een heerlijke partij en de wedstrijd verdiende dan ook eigenlijk een vijfde set. Toch kwam die er niet, want de Duitser sloeg op zijn tweede wedstrijdpunt toe: 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (9).

Bekijk hieronder het einde van de heerlijke tiebreak:

Bron: discovery +

In de halve finale neemt hij het op tegen Novak Djokovic of Rafael Nadal. De twee iconen staan later dinsdagavond tegenover elkaar.