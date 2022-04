’Ontbreken Wout van Aert voor- en nadeel voor Mathieu van der Poel’

„Begin dit jaar leek het erop dat Mathieu het klassieke voorjaar zou gaan missen. Maar wat we vanaf Milaan-Sanremo van hem hebben gezien, maakt hem opnieuw tot favoriet voor de zege. Zijn overwinning in Dwars door Vlaanderen laat zien dat hij er helemaal klaar voor is. Met de afwezigheid van Wout van Aert ontbreekt meteen zijn grootste rivaal. Een voordeel maar ook een nadeel. Het zal het koersverloop zeker beïnvloeden en de druk zal alleen maar meer op zijn schouders gaan rusten. De concurrentie zal nu vooral naar Van der Poel kijken.

Erik Breukink blikt vooruit op de Ronde van Vlaanderen. Ⓒ DE TELEGRAAF

Kasper Asgreen moet de meubelen redden voor Quick-Step. Hij is de enige van die ploeg die de juiste vorm heeft om in de finale een rol te spelen. De rest van de Wolfpack is geen schim van vorige jaren. Christophe Laporte krijgt door het wegvallen van kopman Van Aert alle ruimte. Hij zou zomaar eens alles en iedereen kunnen verrassen. Maar in de schaduw rijden is weer heel wat anders dan zelf de kopman zijn.

"Dan gaan we Tadej Pogacar in de finale zien"

Het gaat heel interessant zijn hoe Tadej Pogacar zich in de Ronde van Vlaanderen manifesteert. Zijn optreden in Dwars door Vlaanderen liet zien dat hij duidelijk moest wennen aan de hectiek van dit soort wedstrijden. Het geslinger over de voor hem onbekende Vlaamse wegen en altijd voorin moeten rijden. Hij zal morgen nu echt wel weten wat hem te doen staat. Conditioneel denk ik dat het wel goed zit. Als hij pech en de vele valpartijen weet te ontwijken, gaan we hem zien in de finale.”

Bekijk ook: Masterplan bracht Mathieu van der Poel terug naar favorietenrol

Topfavorieten volgens Breukink

Vijf wielen: Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel Vier wielen: Kasper Asgreen, Christophe Laporte

Kasper Asgreen, Christophe Laporte Drie wielen: Matej Mohoric, Tadej Pogacar, Tom Pidcock

Matej Mohoric, Tadej Pogacar, Tom Pidcock Twee wielen: Tiesj Benoot, Dylan van Baarle, Stefan Küng, Victor Campenaerts

Tiesj Benoot, Dylan van Baarle, Stefan Küng, Victor Campenaerts Een wiel: Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Anthony Turgis, Michael Matthews, Alexander Kristoff