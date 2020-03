Tranen bij Klaiber: Utrecht-back mist bekerfinale

De rechtsback kreeg een gele kaart in de gewonnen halve eindstrijd tegen Ajax (2-0) en moet op 19 april geschorst toekijken in De Kuip.

Klaiber maakte bij een 2-0 voorsprong een overtreding op Nicolas Tagliafico op de achterlijn van Ajax en kreeg een gele prent van scheidsrechter Björn Kuipers. De verdediger besefte meteen dat hij de finale moest missen en reageerde uiterst emotioneel.

Als troost besloot de speaker in de Galgenwaard hem maar tot ’beste man’ van de halve finale uit te roepen, maar dat was een schrale troost voor de rechtsback. Ook al zijn ploeggenoten en de technische staf ontfermden zich over Klaiber.

„Sean is er doodziek van, maar ik vind het eerlijk gezegd heel dom”, zei trainer John van den Brom na afloop tegenover Fox Sports. „Als het nou een doorgebroken speler op eigen helft geweest was... Je weet als speler dat je op scherp staat, maar het kan ook dat je er in het heetst van de strijd even niet aan denkt.”