MLS: Spectaculaire zege voor ex-Ajacied Danny Hoesen

De 29-jarige Limburger kwam in het duel met Vancouver Whitecaps na ruim een uur spelen in het veld, bij een achterstand van 3-1. Met Hoesen binnen de lijnen wist de club uit San José terug te komen tot 3-3 en diep in de blessuretijd zelfs de winst te pakken.

Shea Salinas, ook invaller bij de Earthquakes, bekroonde een lange solo in de achtste minuut van de extra tijd met de winnende treffer. De 34-jarige Amerikaan bezorgde de ploeg van de Argentijnse trainer Matias Almeyda de eerste zege van dit seizoen.

Vorige week begon San Jose Earthquakes het toernooi MLS Is Back met een gelijkspel tegen Seattle Sounders (0-0). De Amerikaanse voetbalclubs hebben op een afgesloten deel van Disney World in Orlando het seizoen hervat na een onderbreking van vier maanden vanwege het coronavirus.