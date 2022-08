Feyenoorder Aursnes dicht bij transfer

,,Aursnes heeft vandaag nog meegetraind en hij staat ook bij de basis voor zondag’’, zegt Slot monter. ,,Dus ik heb op dit moment geen reden om te denken dat hij tegen Vitesse niet meedoet.’’

Maar als de coach van Feyenoord de vraag krijgt of hij er rekening mee houdt dat er nog spelers uit zijn huidige selectie, die al aardig kaalgeplukt is, antwoordt Slot dat hij overal rekening mee moet houden zolang het geen 1 september is. ,,Als er biedingen komen die acceptabel zijn voor de club, dan kunnen er nog spelers vertrekken. Maar dat geldt toch bijna voor alle clubs tot het einde van de transferwindow?’’ Marcos Senesi en Marcus Pedersen staan ook nog in de belangstelling van vooral Engelse clubs, al heeft West Ham United zich niet met een bod gemeld in De Kuip.

Bekijk ook: Marcos Lopez al tiende nieuwkomer Feyenoord

Het aardige van het huidige Feyenoord is dat de spelers op wie is geboden of nog wordt geboden allemaal bij grote buitenlandse clubs terecht komen. Met de verkoop van Malacia aan Manchester United, Luis Sinisterra aan Leeds United en Aursnes mogelijk aan Benfica, ligt het bewijs op tafel dat er in De Kuip het afgelopen jaar spelers daadwerkelijk ontwikkeld zijn voor een heel hoog niveau. Daarbij aasde PSV ook nog met succes op Guus Til, die gehuurd was maar opeens ook zeer in trek was na slechts één seizoen in Rotterdam.

"Er zijn veel spelers vertrokken en Orkun is een van de spelers die heel goed bekend is met onze speelwijze"

Opvallend is dat Feyenoord bij het aantrekken van nieuwelingen vooral het oog laat vallen op de categorie begin twintig jaar. Wil Slot zo graag met jonge, nog goed te kneden spelers werken? ,,Het is niet zozeer een keuze van mij, maar een keuze van de club. We hebben vorig jaar dat beleid ingezet’’, legt de oefenmeester uit. ,,Zeker met de ervaring van het afgelopen seizoen kunnen we stellen dat we heel goed spelers kunnen verkopen die jong hier kwamen en die we hebben kunnen ontwikkelen. En ook nog eens aan heel grote clubs hebben kunnen verkopen.’’

Bekijk ook: Zerrouki hoopt dat FC Twente hem naar Feyenoord laat gaan

Die ontwikkeling is dus ook een speler als Ramiz Zerrouki van FC Twente opgevallen. De middenvelder van de tukkers en Algerije ziet bij FC Twente geen club van Europese faam op hem afkomen. Daarom wil hij de sprong maken naar Feyenoord, dat in Europa een grotere naam heeft en waar hij zich verder kan ontwikkelen. Een beetje zoals Joey Veerman, die ze overigens bij Feyenoord afgelopen winter ook dolgraag wilden binnenhalen, van Heerenveen eerst de sprong heeft gemaakt naar PSV.

Geen Kökcü

Feyenoord kan zondag tegen Vitesse nog geen beroep doen op Orkun Kökcü, omdat die nog niet hersteld is van zijn enkelblessure. Slot betreurt dat. ,,Er zijn veel spelers vertrokken en Orkun is een van de spelers die heel goed bekend is met onze speelwijze.’’ De meeste zorg heeft de coach nog over de linksbackpositie, waar hij nog wel even moet improviseren. Zo goed als zeker staat Marcus Pedersen daar tegen Vitesse. Dat betekent dat er een rechtsback op links staat.