Argentinië met nieuwe recordinternational Lionel Messi naar de kwartfinale

Messi speelde zijn 147e interland en daardoor komt hij op gelijke hoogte met Javier Mascherano. De kans is zeer groot dat de aanvaller daar dit toernooi nog voorbij gaat. Alleen een plotselinge blessure lijkt roet in het eten te kunnen gooien.

De ster van het Argentijnse voetbal was als kers op de taart betrokken bij de enige goal van de avond. Hij zette in de 10e minuut de aanval op die leidde tot de treffer van Alejandro Gomez. Gomez rondde een voorzet van Angél Di Maria kundig af. Hoewel Paraguay meer balbezit had, lukte het de ploeg niet dat overwicht om te zetten in doelpunten.

Bij Argentinië speelde Sergio Agüero voor het eerst sinds november 2019 weer eens mee, maar de aanvaller die komend seizoen voor FC Barcelona voetbalt, was vrij anoniem in de wedstrijd.

Het andere duel, tussen Uruguay en Chili, in deze groep eindigde in 1-1. De Chilenen kwamen op voorsprong via Eduardo Vargas, maar een eigen treffer van Arturo Vidal zorgde voor een gelijke eindstand. Desondanks zit Chili ook al bij de laatste acht.

Chili raakte in aanloop naar het duel in opspraak. Een aantal spelers kreeg een boete omdat een kapper was toegelaten in de spelersbubbel. Dat was een overtreding van de coronaregels. Er was veel ophef, maar op het veld was er niets van te merken. Chili bleek prima opgewassen tegen het iets fellere Uruguay.

Groepsfase

De groepsfase van de Copa America geldt voor de sterkste landen bijna als een formaliteit. Van de vijf teams in elke groep plaatsen er vier zich voor de volgende ronde. Paraguay, Uruguay en Bolivia vechten in groep A nog om de laatste twee plekken.