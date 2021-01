Senegal-talent Aliou Baldé kiest voor Feyenoord

De Afrikaan Shallon Nkeshimana, die huismakelaar is van Diambars FC in Senegal, en heeft zijn kantoor van Globallgroup gevestigd in Rotterdam en zo heeft hij de contacten met Feyenoord gelegd. Technisch directeur Frank Arnesen staat achter de komst van de speler, die een dezer dagen in Rotterdam wordt verwacht. Baldé is een investering voor de toekomst. Met de transfer zou geen groot bedrag zijn gemoeid. Om te voorkomen dat hij in de zomer een transfer naar Dortmund of een Franse club zou maken, moest Feyenoord nu toeslaan.

Saillaint detail: Duitse media melden al dat Borussia Dortmund de speler heeft vastgelegd.

Trainer Dick Advocaat liet recent nog weten dat het aantal scouts bij Feyenoord te beperkt is. Een topclub, zo betoogde hij, moet met meer mensen in het veld werken. De jonge Baldé, die slechts 1.63 meter meet maar technisch wel heel goed moet zijn, is dan ook niet opgespoord door scouts, maar komt uit een klein netwerk van makelaars die bereid zijn met Feyenoord in zee te gaan.

Baldé is een vleugelspits die zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan. Hij heeft in de Afrikaanse competitie, waar hij uitkomt voor de club Diambars en waar hij in de opleiding van Diambars is gevormd, fraaie dingen laten zien.

Feyenoord heeft zelf ook Manouar Azarkan (19 jaar) op die positie in de opleiding. Hij maakte in 2019 al zijn debuut, maar heeft nog weinig speeltijd gekregen onder de huidige trainer Dick Advocaat.

Bekijk hieronder twee goals van Baldé: