Bekerfinale in België mogelijk wél voorafgaand aan nieuwe seizoen

In België werd vanwege het coronavirus een besluit genomen over het uitspelen van de Jupiler Pro League: geen sportcompetities tot en met 31 juli. Een definitief besluit over het al dan niet af kunnen maken van de competitie is nog niet gemaakt. Deze staat nu gepland op 15 mei.

Bekijk ook: Belgisch competitievoetbal opgeschort tot 31 juli

Voor de bekerfinale ligt er wel al een voorstel op tafel. Mogelijk wordt de wedstrijd op 1 of 2 augustus gespeeld. Het brengt meerdere voordelen met zich mee. Ten eerste vindt er dan een eerlijkere verdeling van de Europese-tickets plaats en ten tweede kan de finale dienen als ’testcase’. „Maar er zijn wel twee voorwaarden. De curve moet helemaal omlaag zijn en het moet achter gesloten deuren”, zegt viroloog Marc Van Ranst tegen Het Nieuwsblad.

De finale in een leeg Koning Boudewijnstadion dus. „Die wedstrijd kan een testmoment zijn voor andere voetbalwedstrijden en evenementen. We kunnen immers niet eeuwig in de coronamodus blijven hangen. Op een bepaald moment moeten we onze koudwatervrees overwinnen”, aldus Pro League-voorzitter Peter Croonen.

Als het plan doorgaat zou de bekerfinale in België dus voorafgaand aan het nieuwe seizoen gespeeld worden. Iets wat FC Utrecht in Nederland ook graag ziet gebeuren. De club uit de domstad zat in de hoek waar de klappen vielen toen de KNVB besloot het seizoen in de Eredivisie te beëindigen. Daar bij werd ook besloten dat de bekerfinale tussen Utrecht en Feyenoord niet gespeeld zal worden. Frans van Seumeren, eigenaar van FC Utrecht, opperde nog om de finale - net zoals in België - voorafgaand aan het nieuwe seizoen, in september, te spelen. Vooralsnog blijft het bij speculeren, maar Van Seumeren is met zijn club wel naar de UEFA gestapt over de verdeling van Europese tickets in de Eredivisie, die FC Utrecht ook misliep.