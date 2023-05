Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft ziet jonge Nederlandse spitsen opbloeien: ’Maar of het genoeg is voor Oranje’

Thijs Dallinga scoort tweemaal voor Toulouse in de bekerfinale van Frankrijk, Ajacied Brian Brobbey laat in de Nederlandse bekerfinale tegen PSV zijn kwaliteiten zien en blijkt ineens 120 minuten te kunnen verteren en Sydney van Hooijdonk van Heerenveen voert samen met Xavi Simons de topscorerslijst in de Eredivisie aan met vijftien doelpunten.