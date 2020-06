FC Utrecht en AZ lijken bot te vangen bij de UEFA

De KNVB verdeelde de Europese tickets over Ajax (beste ticket Champions League), AZ (tweede voorronde Champions League), Feyenoord (groepsfase van de Europa League), PSV (derde voorronde van de Europa League) en Willem II (tweede voorronde van de Europa League).

AZ en FC Utrecht waren het daar niet mee eens. Utrecht stapte naar de UEFA omdat het de bekerfinale tegen Feyenoord nog wil spelen. AZ wilde het beste ticket voor de Champions League van Ajax overnemen. De club uit Alkmaar eindigde in punten gelijk met Ajax, met een slechter doelsaldo. De KNVB wuifde het protest van AZ al resoluut weg.

De UEFA bevestigde dat het brieven van ontevreden Nederlandse clubs heeft ontvangen. „Die zullen we vlak voor de deadline van 3 augustus nog eens bekijken”, gaf een medewerker van de UEFA de ontevreden clubs FC Utrecht en AZ weinig hoop meer.

Bekijk ook: AZ en FC Utrecht hopen deze week op antwoord UEFA

AZ en Willem II vroeg in actie

AZ begint het nieuwe Europese voetbalseizoen op 25 en 26 augustus met een duel in de tweede voorronde van de Champions League. Op basis van de huidige maatregelen tegen het coronavirus moet de club uit Alkmaar dat duel op vreemde bodem spelen. Het kabinet bekijkt echter later deze maand of er misschien toch nog eerder dan 1 september weer gevoetbald mag worden.

Willem II staat op 17 september al voor een Europees avontuur in de tweede voorronde van de Europa League. De derde voorronde van de Europa League, met PSV als deelnemer, is uitgeschreven voor 24 september. Alle voorronden in de Champions League en Europa League gaan komend seizoen over slechts een duel, om zo tijd te winnen voor het overvolle programma.

Feyenoord is dus zeker van een plaats in de groepsfase van de Europa League, die op 24 oktober van start gaat. Ajax hoopt op 22 of 23 oktober in de groepsfase van de Champions League uit te komen. Dat mag alleen als de winnaar van de huidige editie van de Champions League zich in eigen land ook weer plaatst voor de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.

Als dat niet het geval is, begint Ajax in de play-offs van de voorronden van de Champions League die op 22/23 september en 29/30 september wel over twee duels gaan.