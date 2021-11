Herbeleef: Max Verstappen pakt tweede startplek in sprintrace achter Hamilton

SÃO PAULO - Max Verstappen start zaterdag in de Grote Prijs van Brazilië vanaf de tweede plek in de sprintrace. De Nederlander van Red Bull moest vrijdag in de kwalificatie alleen titelrivaal Lewis Hamilton voor zich dulden. De Britse regerend kampioen was veruit de snelste in zijn Mercedes op het circuit van Interlagos. Hij klokte een ronde van 1.07,934 en was daarmee ruim vier tienden van een seconde rapper dan Verstappen.