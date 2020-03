World Cup Baku afgelast; geen finale voor Zonderland

Dit heeft organisatie van het toernooi vanavond ter plaatse bekendgemaakt.

Epke Zonderland had zich eerder vandaag nog geplaatst voor de rekstokfinale in Baku. Hoe er nu wordt omgesprongen met eventuele verdeling van World Cup punten, is nog niet bekend.

Turn(st)ers Bart Deurloo, Rick Jacobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en Sanne Wevers vertrokken afgelopen nacht uit voorzorg al terug naar Nederland. De reden voor het vertrek van de Nederlandse ploeg had alles te maken met voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus.