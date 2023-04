Ex-vrouw PSG-ster Hakimi wil helft van zijn vermogen, maar krijgt niks ’omdat hij niks bezit’

De 24-jarige Hakimi is echter wel een van de best betaalde spelers bij PSG. Per maand krijgt hij ruim 1 miljoen euro (!) en daar kunnen nog premies bij komen. Zijn vermogen wordt geschat op 70 miljoen euro. Abouk was daarom erg verbaasd dat ze niks van de voetballer kreeg. Wat bleek: alles staat al jarenlang op naam van zijn moeder. Ze krijgt zelfs zijn salaris.

Hakimi en Abouk hebben samen twee kinderen van 3 en 1 jaar oud, maar de voetballer hoeft zijn ex-vrouw ook geen partner- of kinderalimentatie te betalen. Volgens de krant Marca hoeft de actrice nu niet te panikeren, want ze blijkt zelf een fortuin te bezitten. Haar geschatte vermogen is 3,1 miljoen euro.

In maart werd Hakimi beschuldigd van een verkrachting, die plaats zou hebben gevonden toen Abouk en de kinderen op vakantie waren. De voetballer ontkende dit. De actrice verdedigde hem niet en bleef stil. Een maand later deelde ze een statement waarin ze zei dat de twee lang voor het vermeende incident besloten hadden om uit elkaar te gaan.

Bron: Funx, Marca, Daily Mail