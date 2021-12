Internazionale ontbindt contract Christian Eriksen

„Voor altijd zwart en blauw”, schrijft de regerend Italiaans kampioen in het afscheidsbericht, waarin wordt benadrukt dat hij niet zal worden vergeten vanwege onder andere zijn goals, assists en het winnen van de Serie A. „Hoewel Inter en Christian nu uit elkaar gaan, zal de band nooit verbroken worden.”

Eriksen kreeg afgelopen zomer tijdens het EK-duel van Denemarken met Finland een hartstilstand. Hij werd op het veld gereanimeerd. Sindsdien leeft Eriksen met een defibrillator die moet voorkomen dat het probleem zich weer voordoet. De middenvelder hervatte begin december voorzichtig zijn training op het veld van Odense Boldklub.

Eriksen voetbalde bij Odense tot hij in 2008 overstapte naar Ajax. In 2013 nam Tottenham Hotspur hem over, zes jaar later tekende hij een contract bij Internazionale. Die club is bereid Eriksen te laten vertrekken omdat in Italië profvoetbal met zijn medische achtergrond niet wordt toegestaan. In onder meer Nederland mag dat wel. Ajacied Daley Blind voetbalt met een inwendige defibrillator.