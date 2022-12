Wout Weghorst blikt terug op ruzie met Lionel Messi: ’Hij kent nu wel mijn naam’

„Voor mij is iedereen op het veld hetzelfde. Het maakt niet uit of ik tegen Messi of tegen Burak speel, zo heette hij volgens mij”, aldus Weghorst, doelend op zijn directe tegenstander Abdulsamet Burak.

„Ik zal altijd alles geven. Dat deed ik in de kwartfinale van het WK ook. Ik vocht tegen Messi en er waren wat momentjes tussen ons. Ik denk dat hij die niet op prijs stelde en dat hij er een beetje door verrast werd. Maar ik heb veel respect voor hem. Hij is de beste, of een van de beste spelers ooit.”

Ook na afloop bleven Weghorst en Messi bakkeleien. De Nederlander werd door de Argentijn, die uiteindelijk met zijn ploeg de wereldtitel bemachtigde zelfs voor ’idioot’ uitgemaakt. „Ik wilde mijn respect aan hem betuigen na de wedstrijd, maar daar stond hij niet voor open. Ach, ik zie het als een mooi compliment dat hij mijn naam nu wel kent. Dan heb ik iets goed gedaan.”

Het duel tussen Besiktas en Sanliurfaspor had voor Weghorst flink wat overeenkomsten met het WK-duel tegen Argentinië. Ook nu maakte zijn ploeg een 0-2 achterstand ongedaan en was hijzelf trefzeker. Ditmaal echter niet twee, maar één keer. Weghorst maakte de vierde goal namens zijn ploeg. En waar Nederland in Qatar uiteindelijk alsnog verloor, na penalty’s, won Besiktas wel.

Bekijk ook: Idee van ingestuurde vrije trap kwam van Weghorst zelf

„Ik had graag gezien dat het op het WK ook zo was gelopen... Natuurlijk ben ik nog steeds teleurgesteld en denk ik nog steeds: wat als? Er waren nog maar twee wedstrijden te gaan. Die vraag zal altijd door mijn hoofd blijven spoken, maar ik ben dankbaar dat ik een WK heb mogen meemaken. Het waren de mooiste drie weken van mijn carrière.”

Weghorst wordt door zijn Engelse werkgever Burnley verhuurd aan Besiktas. De Turken zijn bezig aan een moeizaam seizoen en bezetten de teleurstellende achtste plaats in de Süper Lig.