'Feyenoord door schade en schande snel wijs geworden'

Jan-Arie van der Heijden zag toen dat Feyenoord niet de vinger op de zere plek kon leggen, maar het elftal is onder leiding van Giovanni van Bronckhorst gegroeid. „Door schade en schande zijn we snel wijs geworden”, zegt de verdediger van de Rotterdamse koploper. „Wij voetballen ons nu onder de druk vandaan.”

Ajax

Fysiek is Feyenoord elke tegenstander de baas geweest dit seizoen. Ajax moet zondag, zo denkt van der Heijden, heel wat middelen tevoorschijn halen wil het de Feyenoorders in de duels de baas kunnen zijn.

„Met alleen fysieke kwaliteiten word je geen kampioen. We kunnen ook gewoon goed voetballen. We hebben de meeste goals gemaakt in de Eredivisie, dat is ook een bewijs dat we meer kunnen.”