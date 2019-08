Knokkende Hogenkamp ten onder door Kroatische klasse

Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd de tweede ronde de bereiken van de US Open. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

NEW YORK - Lang leek het erop dat Richel Hogenkamp in de eerste ronde van de US Open een stunt zou gaan uithalen tegen de Kroatische Donna Vekic. De nummer 203 van de wereld uit Doetinchem was kansrijk in de openingsset en vocht ook in de tweede set voor wat ze waard is. Maar dat was niet genoeg, want Vekic (ranking 23) is gewoonweg een uitstekende tennisster die lonkt naar de wereldtop: 7-6(4), 6-3.