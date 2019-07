Dylan Groenewegen Ⓒ BSR Agency

„Een massasprint is niet te voorkomen”, blikt oud-renner Michael Boogerd vooruit op de 21e en tevens laatste etappe in de Ronde van Frankrijk. „Ik verwacht toch veel van onze grote man Dylan Groenewegen.” Alexander Vinokoerov is in 2005 de laatste renner gebleken die via een solo een massaspurt in de slotrit wist te voorkomen.