’Opladen niet moeilijk, komt ongelofelijk mooie wedstrijd aan’ Feyenoord met kater naar kraker tegen Ajax

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Keeper Lars Unnerstall is in extase als in de slotseconde Jay Oosterwolde het laatste schot van Feyenoord heeft geblokkeerd en FC Twente verder bekert. Ⓒ orange pictures

ENSCHEDE - Feyenoord heeft in de aanloop naar de Klassieker van komende zondag een ongelofelijke kater te verwerken. De ploeg van trainer Arne Slot verslikte zich in de KNVB-beker in FC Twente. Het werd in de lege Grolsch Veste na verlenging 2-1. Een hoofdrol was weggelegd voor FC Twente-doelman Lars Unnerstall, die werkelijk magistraal stond te keepen.