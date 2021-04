Complex: verdeling Europese tickets 2021-2022

De winnaar van de Eredivisie plaatst zich rcehtsreeks voor de groepsfase van de Champions League. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

UTRECHT - De verdeling van Europese tickets is complexer door de komst van de Europa Conference League. Voor dat toernooi kunnen twee Nederlandse clubs zich alleen via kwalificatierondes plaatsen. Maar Nederland is wel een paar plekken in de Europa League kwijt.