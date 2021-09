Sport Kort: meest succesvolle skispringer Schlierenzauer beëindigt carrière

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Amerikaans golfteam telt zes debutanten in Ryder Cup

13.22 uur: Het Amerikaanse golfteam voor de komende Ryder Cup bestaat voor de helft uit debutanten. Captain Steve Stricker selecteerde liefst zes spelers die voor de eerste keer meedoen aan het tweejaarlijkse duel tussen de Verenigde Staten en Europa. Het zijn Collin Morikawa (winnaar Brits Open), Xander Schauffele (olympisch kampioen), Patrick Cantlay (Speler van het jaar op de Amerikaanse PGA Tour), Daniel Berger, Harris English en Scottie Scheffler.

Het Amerikaanse team is ondanks het relatieve gebrek aan ervaring torenhoog favoriet. Acht van de twaalf golfers staan in de top 10 van de wereldranglijst, onder wie ook Dustin Johnson (plek 2), Justin Thomas (6) en Bryson DeChambeau (7). ’Rookie’ Scheffler is op de 21e plaats de laagst geplaatste speler.

Captain Padraig Harrington van Europa moet het hebben van ervaren teamspelers. Hij koos bijvoorbeeld voor de Spanjaard Sergio Garcia, die zich opmaakt voor zijn tiende Ryder Cup. Garcia is recordhouder met de meest behaalde punten in het toernooi (25,5). Verder kan Team Europa leunen op de Spanjaard Jon Rahm, die momenteel de wereldranglijst aanvoert, en erkende topgolfers als de Noord-Ier Rory McIlroy, de Engelsen Paul Casey, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Ian Poulter en Lee Westwood. Viktor Hovland is debutant en de eerste Noor in de Ryder Cup, Bernd Wiesberger is ook nieuwkomer en de eerste Oostenrijker.

De 43e Ryder Cup begint vrijdag en eindigt zondag. Plaats van handeling is dit jaar de golfbaan van Whistling Straits in het Amerikaanse Kohler. De baan in de staat Wisconsin ligt aan Lake Michigan, waar de wind vrij spel heeft. Europa is de titelverdediger. Het team won de laatste editie, vanwege corona alweer drie jaar geleden, met grote overmacht op Le Golf National in Parijs.

Op papier zijn de Amerikanen favoriet op eigen bodem, maar van een echte teamspirit lijkt nog geen sprake. Met name DeChambeau en Brooks Koepka onderhouden een verre van vriendelijke relatie. Captain Stricker voelde zich al genoodzaakt te zeggen dat de beide majorwinnaars hebben beloofd hun vete niet mee te nemen naar de golfbaan en dat ze er alles voor over hebben de Ryder Cup in Amerikaanse handen te krijgen.

Colbrelli kopman Italiaanse ploeg op WK wielrennen

12.20 uur: Sonny Colbrelli is zondag de kopman van de Italiaanse ploeg in de wegrace bij de WK wielrennen in Vlaanderen. Bondscoach Davide Cassani ziet in de sprinter van Bahrain-Victorious een grote kanshebber voor de regenboogtrui. Colbrelli won de afgelopen weken de Benelux Tour, de Europese titel op de weg en de Memorial Marco Pantani.

Cassani heeft negen renners opgenomen in zijn Italiaanse selectie. Een van die negen valt vrijdag af en fungeert dan als reserve. De selectie bestaat verder uit Matteo Trentin, Giacomo Nizzolo, Diego Ulissi, Alessandro De Marchi, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Andrea Bagioli en Davide Ballerini.

Meest succesvolle skispringer Schlierenzauer beëindigt carrière

12.00 uur: De Oostenrijkse skispringer Gregor Schlierenzauer heeft zijn carrière beëindigd. De 31-jarige Oostenrijker doet dat als meest succesvolle skispringer ooit in de wereldbeker. Schlierenzauer won 53 wereldbekerwedstrijden, zeven meer dan de Fin Matti Nykänen.

De Oostenrijker nam het record in 2013 over van Nykänen, de viervoudig olympisch kampioen die in de jaren 80 domineerde op de schansen. Schlierenzauer heeft één olympisch gouden medaille in bezit. Met het Oostenrijkse team won hij de landenwedstrijd bij de Winterspelen van 2010 in Vancouver. Schlierenzauer pakte in Canada individueel brons op de grote en normale schans. Vier jaar later in Sotsji moest hij met Oostenrijk genoegen nemen met zilver.

De skispringer werd ook zes keer wereldkampioen en hij won twee keer de Vierschansentournee, in 2012 en 2013. De laatste jaren worstelde Schlierenzauer vooral met blessures en mentale problemen. „Het was een emotionele reis van vijftien jaar met pieken en dalen”, schrijft de Oostenrijker op zijn website. „Ik heb grenzen verlegd, maar ben ook tegen grenzen aangelopen. Ik heb mijn dromen waargemaakt en daar ben ik trots op.”

Arnhem en Nijmegen gaan hardloopduel aan in nieuwe ’Rivals Run’

10.03 uur: De steden Arnhem en Nijmegen gaan volgend jaar juli een hardloopduel aan over ongeveer 10 kilometer. Vanuit beide steden rennen 250 atleten naar de finish, die precies in het midden van het parcours ligt. In dit geval is dat Elst. Wie als eerste 200 hardlopers aan de meet heeft, is de winnende stad.

De zogeheten Rivals Run moet een traditie worden, zegt bedenker Niko Moreno Ruiz van sportmarketingbureau Touché. „We beginnen met Arnhem en Nijmegen, maar het is de bedoeling dat er meer van dit soort duels komen tussen andere rivaliserende steden, zoals bijvoorbeeld Tilburg en Breda. De afstand kan ook verschillend zijn.”

De eerste editie van de Rivals Run is gepland op 3 juli 2022. Verzekeraar NN heeft als sponsor van de hardloopsport het nieuwe format omarmd. „Hardlopen gaat vaak om de neer te zetten tijd, maar is in onze ogen bij uitstek een teamsport”, zegt Moreno Ruiz. „Juist als je samenwerkt in trainingen én tijdens de wedstrijden kom je verder. Helemaal als aan de andere kant je ’rivaal’ ook alles geeft.”

Tennissters Sabalenka en Krejcikova debuteren op WTA Finals

07.14 uur: De tennissters Aryna Sabalenka en Barbora Krejcikova mogen voor het eerst meedoen aan de WTA Finals, het toernooi voor de beste acht speelsters van het seizoen. Sabalenka (23) is de huidige nummer 2 van de wereld en won dit seizoen twee toernooien. De tennisster uit Belarus deed twee jaar geleden in het dubbelspel al mee aan de WTA Finals en komt in november voor het eerst in het enkelspel in actie.

De 25-jarige Krejcikova won Roland Garros en is op de wereldranglijst opgeklommen naar de vijfde plaats. De Tsjechische heeft genoeg punten verzameld om te mogen meedoen aan de WTA Finals.

Het eindejaarstoernooi zou in de Chinese stad Shenzhen worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie besloot de WTA het evenement te verplaatsen naar Guadalajara in Mexico. Niet alle tennissters zijn daar blij mee. Zo twijfelt titelverdedigster Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereld die zich ook heeft geplaatst, of ze wel naar Mexico wil gaan vanwege de omstandigheden in Guadalajara, dat zo’n 1500 meter boven zeeniveau ligt.