Sport Kort: Willem Weijs wordt assistent van Vincent Kompany bij Anderlecht

Nederlander Weijs assistent-coach bij Anderlecht

20.50 uur: De 34-jarige Nederlandse voetbaltrainer Willem Weijs gaat aan de slag bij Anderlecht. Hij is aangesteld als de nieuwe assistent van hoofdcoach Vincent Kompany.

„Weijs is een jonge trainer die gericht is op aanvallend, dominant en verzorgd voetbal en past daardoor goed in de staf van hoofdcoach Kompany. Hij zal het recente vertrek van assistent-coaches Craig Bellamy en Aaron Danks mee helpen opvangen. Anderlecht maakt intussen nog werk van extra versterking voor de technische staf”, laat de clubleiding weten.

Weijs was eerder werkzaam als jeugdcoach bij PSV, Ajax en NAC Breda. Bij die laatste club fungeerde hij ook als assistent-coach bij de A-selectie en leidde hij als interim-coach tevens enkele wedstrijden van het eerste elftal. In juli 2020 koos Weijs voor een functie als hoofdtrainer van de beloften van Willem II.

Geurts, Van Pol, Veerman en Visser naar WK turnen

17.27 uur: Elze Geurts, Vera van Pol, Sanna Veerman en Naomi Visser gaan Nederland vertegenwoordigen bij de WK turnen, half oktober in Japan. Zij hebben zich eerder deze maand laten gelden tijdens twee WK-kwalificatiewedstrijden in Rotterdam.

Van Pol maakte deze zomer deel uit van de vierkoppige olympische selectie in Tokio. De andere drie turnsters op de Spelen, Eythora Thorsdottir, Sanne en Lieke Wevers, hebben een pauze ingelast na de Spelen.

Visser was afgelopen zomer reserve voor de Olympische Spelen in Tokio. Vanwege een positieve coronatest kon ze echter niet afreizen naar de Japanse stad.

De WK-afvaardiging van de Nederlandse mannen laat nog even op zich wachten. Wel is een voorselectie gemaakt. Die bestaat uit Jermain Grünberg, Loran de Munck, Frank Rijken en Casimir Schmidt.

„De mannenselectie is nog niet definitief. De komende weken wordt er gekeken naar de fitheid van Casimir. Hierna volgt de definitieve selectie”, laat bondscoach Bram van Bokhoven weten. De Tokio-gangers Epke Zonderland (gestopt) en Bart Deurloo (pauze) zijn niet van de partij.

Van Bokhoven vormt met Dirk van Meldert en Marcel Kleuskens (beiden hoofdcoaches mannen) en Mark Meijer (technisch directeur) het begeleidingsteam bij het WK, dat van 18 tot en met 24 oktober in Kitakyushu wordt gehouden. De Nederlandse WK-ploeg vertrekt op 12 oktober naar Japan.

Ook FIFA straft Hongarije wegens racistische incidenten

16.53 uur: Hongarije dient de eerstvolgende thuiswedstrijd in het WK-kwalificatietoernooi achter gesloten deuren af te werken. De tuchtcommissie van wereldvoetbalbond FIFA heeft de Hongaarse voetbalbond gestraft wegens racistische incidenten en andere vergrijpen tijdens het verloren thuisduel met Engeland (0-4) begin deze maand in Boedapest.

Volgens de FIFA was er bij een deel van de aanhang sprake van ernstige racistische uitingen in woord en gebaar. Ook gooiden de Hongaarse bezoekers voorwerpen op het veld, staken ze vuurwerk af en blokkeerden ze de stadiontrappen.

Het tuchtcollege van de FIFA legde de Hongaarse voetbalbond voor deze overtredingen een straf op van twee thuiswedstrijden zonder publiek, waarvan één duel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook dienen de Hongaren een boete van circa 185.000 euro te betalen.

De tuchtcommissie van de Europese voetbalunie UEFA strafte de Hongaarse voetbalbond in juli al vanwege „discriminerend gedrag” van het Hongaarse publiek bij wedstrijden tijdens het EK in Boedapest. In Europees verband dient het Hongaarse elftal twee thuiswedstrijden achter gesloten te spelen.

Philipsen wint ook GP Denain

16.42 uur: Jasper Philipsen heeft ook de GP Denain gewonnen. De renner van Alpecin-Fenix was de sterkste in een sprint. De Belg won zondag ook al de Duitse klassieker Eschborn-Frankfurt en kwam vrijdag als eerste over de streep in de 105e editie van het Kampioenschap van Vlaanderen.

Jordi Meeus eindigde als tweede achter zijn landgenoot . De Brit Ben Swift werd derde. Wesley Kreder was met een zevende plaats de beste Nederlander. Philipsen beloonde het harde werk van zijn ploeggenoten, die Michał Kwiatkowski en Stan Dewulf ongeveer een kilometer voor de finish achterhaalden.

Philipsen was de kopman van Alpecin-Fenix voor de Franse eendagskoers, die vanwege zijn kasseistroken bekend staat als de miniversie van de klassieker Parijs-Roubaix. Mathieu van der Poel meldde zich dinsdag op het laatste moment af. De Nederlander vond de wedstrijd niet in zijn voorbereiding op de wegwedstrijd op de WK van zondag passen.

Van der Poel was in 2019 de laatste winnaar van de 200 kilometer lange GP Denain. De Brabander hakte maandag de knoop door en besloot mee te doen aan de wegwedstrijd op de WK. Hij was door een rugblessure, opgelopen door een val in de mountainbikerace op de Olympische Spelen, anderhalve maand uitgeschakeld. De Nederlander testte zich vorige week in drie koersen: de Antwerp Port Epic, de Primus Classic en de Gooikse Pijl

Noorse verdediger Pedersen twijfelgeval bij Feyenoord

16.28 uur: Trainer Arne Slot van Feyenoord weet nog niet of hij woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen vleugelverdediger Marcus Pedersen kan opstellen. De Noor viel zondag in de slotfase van de gewonnen uitwedstrijd tegen PSV (0-4) duizelig uit na een botsing met ploeggenoot Gernot Trauner. Pedersen stond dinsdag al wel weer op het trainingsveld, maar volgens Feyenoord is het nog de vraag of hij voor het komende duel met de Friese club tijdig hersteld is van de klap.

„We moeten zijn reactie op de training van vandaag even afwachten”, laat Slot weten. „Het ziet er goed uit en ik ben blij dat hij zo snel is hersteld dat hij deze sessie met de groep mee kon doen. Of hij woensdag ook weer gaat spelen bepalen we morgen. Met Lutsharel Geertruida hebben we gelukkig een goede speler achter de hand.”

Aanwinst Reiss Nelson trainde voor het eerst weer een klein gedeelte mee met de groep. De thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen komt nog te vroeg voor de Engelse aanvaller, die is gehuurd van Arsenal. „Ik ben blij dat hij deze stappen heeft gezet. We gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt en ik hoop dat hij snel de volgende stappen kan zetten”, aldus Slot.

Collega Johnny Jansen rekent op een ’heet’ avondje in De Kuip. „Het eerste kwartier wordt heel belangrijk, daar zullen we goed doorheen moeten komen”, betoogt de trainer van sc Heerenveen, dat met 10 punten uit vijf duels goed is gestart in de Eredivisie. Jansen verwacht een zeer gretige tegenstander in de openingsfase. „Feyenoord heeft gewoon veel kwaliteit en goede spelers. Ze lijken verder te zijn dan vorig seizoen. Ik denk dat ze ons zullen dwingen om verder terug te spelen. Maar wij hebben zelf ook ons plan klaar.”

FC Utrecht zonder topscorer Gustafson tegen NEC

16.28 uur: Simon Gustafson mist woensdag de uitwedstrijd van FC Utrecht tegen NEC. De Zweed heeft zaterdag een enkelblessure opgelopen in het duel met RKC Waalwijk (2-2). Medisch onderzoek moet uitwijzen hoe lang de clubtopscorer is uitgeschakeld.

Gustafson scoorde dit seizoen al driemaal in de Eredivisie. NEC en FC Utrecht hebben 8 punten uit de eerste vijf competitiewedstrijden verzameld.

Marathon Amsterdam gaat definitief door op 17 oktober

15.05 uur: De marathon van Amsterdam kan definitief doorgaan op 17 oktober. Het stadsbestuur heeft toestemming gegeven om het hardloopevenement in de hoofdstad te organiseren, meldt organisator Le Champion.

Deelnemers kunnen meedoen zonder coronatoegangsbewijs en ook toeschouwers kunnen vrij aan de kant van het parcours gaan staan. Alleen bezoekers die op de tribunes van het Olympisch Stadion naar start en finish willen kijken, moeten aantonen dat ze gevaccineerd zijn of recent negatief getest op het coronavirus.

Wedstrijddirecteur René Wit is verheugd: „De laatste ontwikkelingen zijn ontzettend goed nieuws voor onze marathon. Na de afgelaste editie van vorig jaar en de onzekerheid van de afgelopen maanden zijn wij dolgelukkig dat we naar verwachting weer met vele hardlopers samen kunnen komen in onze prachtige hoofdstad.”

Door het loslaten van de 1,5 meterregel per 25 september is de grootste beperkende maatregel weggenomen en kan de 45e editie van de marathon van Amsterdam bijna in vol ornaat worden opgetuigd. „De voorbereidingen waren al in volle gang en op dit moment wordt er hard gewerkt om het programma volgens de laatste richtlijnen definitief te maken”, zegt Wit. „Wij verwachten dat iedereen die is blijven doortrainen, met de kennis van nu zich alsnog zal inschrijven voor een startplek. Zonder twijfel wordt dit een onvergetelijke editie.”

In 2019 stonden er maar liefst 45.000 deelnemers uit 140 verschillende landen aan de start van de verschillende afstanden. Het aantal nationaliteiten zal bij de komende editie lager liggen, doordat veel landen nog steeds met reisbeperkingen te maken hebben. Hoeveel hardlopers precies aan de start zullen verschijnen, is nog niet duidelijk. Inschrijven kan nog tot en met 3 oktober.

De organisatie bracht eerder al wel naar buiten dat de marathon van Amsterdam ook weer geldt als Nederlands kampioenschap. Michel Butter, Björn Koreman en Frank Futselaar, die afgelopen zomer uitzending naar de olympische marathon in Japan misliepen, hebben hun deelname al toegezegd. Namen van de buitenlandse topatleten zijn nog niet bekend.

Amerikaans golfteam telt zes debutanten in Ryder Cup

13.22 uur: Het Amerikaanse golfteam voor de komende Ryder Cup bestaat voor de helft uit debutanten. Captain Steve Stricker selecteerde liefst zes spelers die voor de eerste keer meedoen aan het tweejaarlijkse duel tussen de Verenigde Staten en Europa. Het zijn Collin Morikawa (winnaar Brits Open), Xander Schauffele (olympisch kampioen), Patrick Cantlay (Speler van het jaar op de Amerikaanse PGA Tour), Daniel Berger, Harris English en Scottie Scheffler.

Het Amerikaanse team is ondanks het relatieve gebrek aan ervaring torenhoog favoriet. Acht van de twaalf golfers staan in de top 10 van de wereldranglijst, onder wie ook Dustin Johnson (plek 2), Justin Thomas (6) en Bryson DeChambeau (7). ’Rookie’ Scheffler is op de 21e plaats de laagst geplaatste speler.

Captain Padraig Harrington van Europa moet het hebben van ervaren teamspelers. Hij koos bijvoorbeeld voor de Spanjaard Sergio Garcia, die zich opmaakt voor zijn tiende Ryder Cup. Garcia is recordhouder met de meest behaalde punten in het toernooi (25,5). Verder kan Team Europa leunen op de Spanjaard Jon Rahm, die momenteel de wereldranglijst aanvoert, en erkende topgolfers als de Noord-Ier Rory McIlroy, de Engelsen Paul Casey, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Ian Poulter en Lee Westwood. Viktor Hovland is debutant en de eerste Noor in de Ryder Cup, Bernd Wiesberger is ook nieuwkomer en de eerste Oostenrijker.

De 43e Ryder Cup begint vrijdag en eindigt zondag. Plaats van handeling is dit jaar de golfbaan van Whistling Straits in het Amerikaanse Kohler. De baan in de staat Wisconsin ligt aan Lake Michigan, waar de wind vrij spel heeft. Europa is de titelverdediger. Het team won de laatste editie, vanwege corona alweer drie jaar geleden, met grote overmacht op Le Golf National in Parijs.

Op papier zijn de Amerikanen favoriet op eigen bodem, maar van een echte teamspirit lijkt nog geen sprake. Met name DeChambeau en Brooks Koepka onderhouden een verre van vriendelijke relatie. Captain Stricker voelde zich al genoodzaakt te zeggen dat de beide majorwinnaars hebben beloofd hun vete niet mee te nemen naar de golfbaan en dat ze er alles voor over hebben de Ryder Cup in Amerikaanse handen te krijgen.

Colbrelli kopman Italiaanse ploeg op WK wielrennen

12.20 uur: Sonny Colbrelli is zondag de kopman van de Italiaanse ploeg in de wegrace bij de WK wielrennen in Vlaanderen. Bondscoach Davide Cassani ziet in de sprinter van Bahrain-Victorious een grote kanshebber voor de regenboogtrui. Colbrelli won de afgelopen weken de Benelux Tour, de Europese titel op de weg en de Memorial Marco Pantani.

Cassani heeft negen renners opgenomen in zijn Italiaanse selectie. Een van die negen valt vrijdag af en fungeert dan als reserve. De selectie bestaat verder uit Matteo Trentin, Giacomo Nizzolo, Diego Ulissi, Alessandro De Marchi, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Andrea Bagioli en Davide Ballerini.

Meest succesvolle skispringer Schlierenzauer beëindigt carrière

12.00 uur: De Oostenrijkse skispringer Gregor Schlierenzauer heeft zijn carrière beëindigd. De 31-jarige Oostenrijker doet dat als meest succesvolle skispringer ooit in de wereldbeker. Schlierenzauer won 53 wereldbekerwedstrijden, zeven meer dan de Fin Matti Nykänen.

De Oostenrijker nam het record in 2013 over van Nykänen, de viervoudig olympisch kampioen die in de jaren 80 domineerde op de schansen. Schlierenzauer heeft één olympisch gouden medaille in bezit. Met het Oostenrijkse team won hij de landenwedstrijd bij de Winterspelen van 2010 in Vancouver. Schlierenzauer pakte in Canada individueel brons op de grote en normale schans. Vier jaar later in Sotsji moest hij met Oostenrijk genoegen nemen met zilver.

De skispringer werd ook zes keer wereldkampioen en hij won twee keer de Vierschansentournee, in 2012 en 2013. De laatste jaren worstelde Schlierenzauer vooral met blessures en mentale problemen. „Het was een emotionele reis van vijftien jaar met pieken en dalen”, schrijft de Oostenrijker op zijn website. „Ik heb grenzen verlegd, maar ben ook tegen grenzen aangelopen. Ik heb mijn dromen waargemaakt en daar ben ik trots op.”

Arnhem en Nijmegen gaan hardloopduel aan in nieuwe ’Rivals Run’

10.03 uur: De steden Arnhem en Nijmegen gaan volgend jaar juli een hardloopduel aan over ongeveer 10 kilometer. Vanuit beide steden rennen 250 atleten naar de finish, die precies in het midden van het parcours ligt. In dit geval is dat Elst. Wie als eerste 200 hardlopers aan de meet heeft, is de winnende stad.

De zogeheten Rivals Run moet een traditie worden, zegt bedenker Niko Moreno Ruiz van sportmarketingbureau Touché. „We beginnen met Arnhem en Nijmegen, maar het is de bedoeling dat er meer van dit soort duels komen tussen andere rivaliserende steden, zoals bijvoorbeeld Tilburg en Breda. De afstand kan ook verschillend zijn.”

De eerste editie van de Rivals Run is gepland op 3 juli 2022. Verzekeraar NN heeft als sponsor van de hardloopsport het nieuwe format omarmd. „Hardlopen gaat vaak om de neer te zetten tijd, maar is in onze ogen bij uitstek een teamsport”, zegt Moreno Ruiz. „Juist als je samenwerkt in trainingen én tijdens de wedstrijden kom je verder. Helemaal als aan de andere kant je ’rivaal’ ook alles geeft.”

Tennissters Sabalenka en Krejcikova debuteren op WTA Finals

07.14 uur: De tennissters Aryna Sabalenka en Barbora Krejcikova mogen voor het eerst meedoen aan de WTA Finals, het toernooi voor de beste acht speelsters van het seizoen. Sabalenka (23) is de huidige nummer 2 van de wereld en won dit seizoen twee toernooien. De tennisster uit Belarus deed twee jaar geleden in het dubbelspel al mee aan de WTA Finals en komt in november voor het eerst in het enkelspel in actie.

De 25-jarige Krejcikova won Roland Garros en is op de wereldranglijst opgeklommen naar de vijfde plaats. De Tsjechische heeft genoeg punten verzameld om te mogen meedoen aan de WTA Finals.

Het eindejaarstoernooi zou in de Chinese stad Shenzhen worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie besloot de WTA het evenement te verplaatsen naar Guadalajara in Mexico. Niet alle tennissters zijn daar blij mee. Zo twijfelt titelverdedigster Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereld die zich ook heeft geplaatst, of ze wel naar Mexico wil gaan vanwege de omstandigheden in Guadalajara, dat zo’n 1500 meter boven zeeniveau ligt.