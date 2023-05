Premium Het beste van De Telegraaf

’Over mijn toekomst heb ik nog geen nieuws’ Huurling Idrissi in luxe-positie: Champions League in shirt Feyenoord of misschien Sevilla?

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Oussama Idrissi dartelt er op los op de linkervleugel. Of hij na de zomer terugkeert, hangt van Sevilla af Ⓒ Foto Getty Images

ROTTERDAM - Oussama Idrissi gaat er woensdagavond eens goed voor zitten. Als zijn werkgever Sevilla, van wie landskampioen Feyenoord hem het hele jaar huurde, de Europa League-finale tegen AS Roma wint, komt de Spaanse ploeg komend seizoen uit in de Champions League. En dan wordt het voor Idrissi een keuze tussen de Champions League in het shirt van Feyenoord of van Sevilla…