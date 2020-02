Faber gruwelt van spreekkoren richting Ihattaren: ’Respectloos en schandalig’

Op Twitter ging een filmpje rond, waarbij de Haagse aanhang een liedje zong. Omdat de opname onduidelijk was, viel niet exact te horen of er iets werd gescandeerd over PSV-speler Mohamed Ihattaren, over homo’s of iets anders. Stewards van ADO Den Haag en aanwezige politiemensen hadden niets opgevangen en ook beelden en geluidsopnamen gaven geen duidelijkheid.

Diverse PSV’ers en trainer Ernest Faber hadden evenmin duidelijk gehoord wat werd gescandeerd. Desondanks zegde ADO verder onderzoek toe en wacht PSV de resultaten daarvan af. Pas als er hard bewijs is van een kwetsend spreekkoor kan de openbaar aanklager van de KNVB actie ondernemen tegen ADO Den Haag en zal de club verhaal halen bij de daders.

Somber

„Ik heb het niet meegekregen, maar ik heb achteraf wel gehoord wat er allemaal geroepen is. Het is natuurlijk triest dat we dat mee moeten maken. Als dit een nieuwe trend wordt, zie ik het heel somber in”, zei Faber.

„Het kan niet zo zijn dat een van de toptalenten uit Nederland zo wordt uitgescholden, ik vind het afschuwelijk. Mohamed was ontdaan net binnen en ik weet niet of dat de reden was. Maar als dit echt allemaal zo is, is het zeer respectloos, schandalig zelfs.”

