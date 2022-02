VIDEO Price gooit twee (!) negendarters, Van Gerwen slachtoffer

De darter uit Wales wierp tijdens de partij een perfecte leg via een 9-darter (177-180-144). „Een briljante 9-darter”, omschreef Van Gerwen het zelf na afloop van de wedstrijd op Twitter. Een week geleden verloor de Brabander in Liverpool in de halve finales van Jonny Clayton.

Van Gerwen was de avond goed begonnen met een zege (6-3) op Joe Cullen. Tegen Pryce kwam de voormalig wereldkampioen met 4-2 achter, maar hij wist zich terug te knokken tot 4-4. Het werd ook nog 5-5, maar Pryce, de nummer 1 van de wereld, wierp de pijlen in de beslissende leg net wat scherper.

Van Gerwen won de Premier League vijf keer. Het toonaangevende proftoernooi wordt dit jaar volgens een nieuwe opzet gespeeld. De darters spelen iedere speelronde een mini-toernooi volgens een afvalsysteem, beginnend met vier kwartfinales. De halvefinalisten ontvangen twee punten, de finalist drie punten en de winnaar vijf punten.

Voor Price kon zijn avond niet stuk. Nadat hij Van Gerwen in de halve eindstrijd had uitgeschakeld, trof hij in de finale James Wade. Die klopte hij met 6-4, maar spectaculairder was dat hij ook in die wedstrijd een negendarter gooide. De wedstrijd was koud op gang (het stond 1-1) of Price gooide in de derde leg van het duel al negen perfecte pijlen. Twee negendarters van dezelfde speler op één avond, een fenomenale en zelden vertoonde prestatie.